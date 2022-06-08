全球氦氣短缺　慶典想找氣球裝飾出現困難

如果你在為慶祝或典禮尋找氫氣球（實為氦氣球）但發現很貴或到處也買不到，那是因為全球的氦氣價格正在上升，導致氣球的變得難以製造。氫氣一時成為短缺的原料。



氦氣是氫氣球使用的充填氣體，因氦氣較一般氣體輕，讓氣球一直保持上浮，在慶祝或典禮上大受歡迎。不過，近日美國因氦氣出現短缺，氫氣球成為了限量產品。

美國一所大學的美式足球隊因氫氣球不足，取消了施放氣球的傳統。在明尼蘇達州明尼亞波里斯市一間派對材料供應商Litin's Party Value在網頁上公告表示，由於全球氦氣短缺，僅允許每次下單訂購20個氣球。法新社引述公司代表表示，一些顧客因無法買更多的氣球大失所望，但狀況就是如此糟糕，很多商店的氫氣已經用盡。

圖為日本岩谷產業的液體氦氣罐，全球氦氣短缺同時影響到日本。（岩谷產業）

氦氣是惰性氣體的一種，是一種無色、無臭、無味的氣體。除了氫氣球的使用外，工業及半導體製造，醫療器械也會使用到。而事實上全球氦氣的最大消費，是用作磁力共振掃描器的冷卻劑。

不過氦氣生產並不多，地球可供開採的氦氣資源不多是原因之一。美國是主要的氦氣生產地，其他如俄羅斯、卡塔爾也設有生產工場。但俄羅斯的工廠因大火關係停工，卡塔爾的工廠因正進行維修停工，為於美國德州的工廠因安全問題停工，一時間令供應大受影響。

為顧及需要，氦氣會優先提供醫療機關及工廠使用。美國國家氣象局（National Weather Service）正計劃減少發射用來預測天氣的氫氣球，以節省氦氣。發言人表示，會減少在晴朗天氣的發射次數，預留氦氣在預報惡劣天氣的時候才發射。