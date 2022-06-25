卡塔爾國王訪問埃及　阿拉伯世界和解以來首次

卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）6月24日訪問埃及，並準備與總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）舉行會談，是多哈方面2017年遭包括埃及在內四個阿拉伯國家杯葛後，塔米姆當度訪問當地。



美聯社報道，塔米姆抵達埃及首都開羅（Cairo）時，塞西親自到機場迎接。當地傳媒指，兩人會在25日舉行會談，討論加強兩國外交及經濟關係，以及中東地區議題等。

卡塔爾政府曾在3月宣布向埃及投資50億美元，為受到俄羅斯入侵烏克蘭影響的當地經濟帶來一線生機。

埃及軍方2013年發動政變，獲卡塔爾支持的時任總統穆爾西（Mohamed Morsi）被趕下台，其所屬的穆斯林兄弟會亦成為打壓對象後，兩國關係開始惡化，到了2017年更陷入新低，當時埃及聯同沙特阿拉伯、阿聯酋及巴林參與杯葛卡塔爾行動，利用貿易禁運、封殺前往卡塔爾航班、發動媒體戰等，迫使多哈方面與土耳其、伊朗及區內伊斯蘭教主義者劃清界線。

卡塔爾當時拒絕要求，反而與土耳其和伊朗的關係更緊密，同時加強與美國的合作。直到2021年，多哈政府與該四個阿拉伯國家和解，塔米姆和塞西在同年11月的格拉斯哥氣候峰會及今年2月的北京冬季奧運開幕禮上會面，反映兩國關係轉趨緩和。