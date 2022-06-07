卡塔爾前王妃家中死亡　警稱死因無可疑　男友：她近來曾遇襲

卡塔爾（Qatar）前王妃卡西婭（Kasia Gallanio）5月底被發現死在西班牙家中床上，死因疑是服用過量藥物與酒精，事件引發傳媒熱議，並形容是神秘死亡事件。外媒6月6日報道，她的男友接受記者訪問，他否認卡西婭生前鬱悶，又指她近月曾在家中遇上搶劫與襲擊。



終年45歲的卡西婭過去在2004年嫁給卡塔爾王子阿勒薩尼（Abdelaziz bin Khalifa Al Thani），是對方的第三任妻子，兩人育有3名女兒，但他們之後在2012年分開，並就孩子撫養權問題對簿公堂。

警稱死因無可疑

2022年5月底傳出卡西婭暴斃的消息，她居住在法國巴黎的女兒4天都聯絡不上卡西婭後報警，警方5月29日闖入卡西婭位於西班牙馬爾韋利亞市（Marbella）附近的公寓並發現她陳屍床上。

由於無發現暴力跡象，警方表示死因無可疑，不追究任何第三方。

卡塔爾前王妃家中死亡：圖為卡西婭（Kasia Gallanio）2020年12月在社交網站上傳的圖片（IG@kashounia）

卡西婭的男友Bruce Baps接受《每日郵報》採訪時稱，由於她被發現時已過去4天時間，所以遺體處於腐爛狀態。

男友堅稱卡西婭沒有鬱悶，認為她不會自殺，而且她近2個月經常為自己的生命安全而感到害怕。他透露，卡西婭生前成為施襲者的目標，「幾個月前，她在家裏遭搶劫了，這些傢伙攻擊她，把她打得很慘，還偷了她很多東西。她臉上傷得很重。」

報道指，馬拉加（Malaga）法醫研究所（Institute of Legal Medicine）一名醫生驗屍後進一步指死因無可疑，但西班牙刑事調查中驗屍通常需要2名醫生確認。

西班牙傳媒報道，卡西婭家中發現大量已開封的口服藥物包裝，她或死於過量服用藥物和酒精。有法國傳媒曾指卡西婭生前正對抗酗酒與抑鬱問題，但卡西婭的朋友則否認她有酗酒或吸毒的習慣，稱她生活方式很健康，喜歡瑜伽和跑步。

初步檢視未能得知她是如何死亡，塞維利亞毒理學研究所正對她的遺體進行進一步顯微鏡檢查。報道引述消息稱，這些檢查能幫助確定他體內發現的酒精是她生前飲用，還是死後分解產生。