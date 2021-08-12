時隔4年　卡塔爾首向沙特派駐大使

卡塔爾自2017年海灣斷交危機以來首次向沙特阿拉伯派駐大使。卡塔爾官方此前曾表示，卡塔爾願意積極與海灣國家開展對話，通過對話化解斷交風波。



據半島電視台8月11日報道，卡塔爾國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）8月11日任命班達爾（Bandar Mohamed Abdullah al-Attiyah）為卡塔爾駐沙特阿拉伯大使。是自2017年6月海灣斷交危機以來，卡塔爾首次向沙特派駐大使。

HH the Amir issued Amiri Decision No. 29 of 2021 appointing Bandar Mohamed Abdullah Al Attiyah as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Saudi Arabia. The decisions are effective from the date of their issuance. #QNA https://t.co/1ChTNntz9V pic.twitter.com/GZ8VCahqks — Qatar News Agency (@QNAEnglish) August 11, 2021

班達爾曾在卡塔爾外交部和埃米爾辦公室任職，也曾被任命為卡塔爾駐約旦、科威特、阿曼等國大使。

2017年6月，沙特、阿聯酋、巴林和埃及以卡塔爾「支持恐怖主義」和「破壞地區安全」為由，宣佈與卡塔爾斷交，並對其實施制裁和封鎖。

1月5日，塔米姆應沙特方面邀請，出席在沙特古城歐拉舉行的第41屆海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）首腦會議。沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）在會議期間表示，沙特等國已與卡塔爾全面恢復外交關係。

惟內文援引阿聯酋的一位高級官員表示，重建信任需要時間，而巴林和多哈尚未舉行旨在修復關係的雙邊會談。

中國時評人鄒志強此前撰文認為，美國希望與海灣諸國保持着盟友關係並部署有多個軍事基地，這要求對卡塔爾形成了一定壓力。對卡塔爾來說，美國才是其國家安全的核心支柱，這促使卡塔爾對外交政策做出更為深思熟慮的調整與抉擇。