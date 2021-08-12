時隔4年　卡塔爾首向沙特派駐大使

撰文：許懿安
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卡塔爾自2017年海灣斷交危機以來首次向沙特阿拉伯派駐大使。卡塔爾官方此前曾表示，卡塔爾願意積極與海灣國家開展對話，通過對話化解斷交風波。

據半島電視台8月11日報道，卡塔爾國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）8月11日任命班達爾（Bandar Mohamed Abdullah al-Attiyah）為卡塔爾駐沙特阿拉伯大使。是自2017年6月海灣斷交危機以來，卡塔爾首次向沙特派駐大使。

班達爾曾在卡塔爾外交部和埃米爾辦公室任職，也曾被任命為卡塔爾駐約旦、科威特、阿曼等國大使。

2017年6月，沙特、阿聯酋、巴林和埃及以卡塔爾「支持恐怖主義」和「破壞地區安全」為由，宣佈與卡塔爾斷交，並對其實施制裁和封鎖。

1月5日，塔米姆應沙特方面邀請，出席在沙特古城歐拉舉行的第41屆海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）首腦會議。沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）在會議期間表示，沙特等國已與卡塔爾全面恢復外交關係。

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惟內文援引阿聯酋的一位高級官員表示，重建信任需要時間，而巴林和多哈尚未舉行旨在修復關係的雙邊會談。

中國時評人鄒志強此前撰文認為，美國希望與海灣諸國保持着盟友關係並部署有多個軍事基地，這要求對卡塔爾形成了一定壓力。對卡塔爾來說，美國才是其國家安全的核心支柱，這促使卡塔爾對外交政策做出更為深思熟慮的調整與抉擇。

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