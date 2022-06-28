以色列研究：「臭味相投」確實存在　朋友間氣味相似會更合得來

常說一見如故的人會產生「化學反應」，根據以色列一項研究，這種說法的字面意義可能是正確，因為該研究發現，體味相似的人更有可能成為朋友。



以色列魏茨曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）6月24日發布的最新研究顯示，人們在結交朋友時，通常會與氣味相似的人一見如故，然後再建立其他共同興趣。

研究人員寫道：「非人類陸地哺乳動物不斷地嗅聞自己和彼此，並據此決定誰是朋友還是敵人。」由於人們會尋找與自己相似的朋友，研究人員假設，人類可能會通過聞自己和他人的氣味，下意識地估計體味的相似性，並判斷他們是否合得來。

研究指出，為了找到答案，研究人員開始從性別相同、沒有戀愛關係的朋友中收集氣味樣本。這些人自稱一見如故，也就是在互相廣泛交流生活史資料之前，就已形成做朋友的感覺。研究人員發現，一見如故的朋友之間的氣味特徵，比非好友之間的氣味特徵更接近。

這些結果似乎證實了相似氣味可能促進友誼的假設。但另一種解釋是，朋友之間經常在一起，所以有相似的體味形成經歷，例如他們的居住環境和飲食。

研究人員又招募了17名陌生人，讓他們彼此分開半米站立，這樣就能下意識地聞到對方的氣味。他們被要求在不說話的情況下，模仿彼此的手部動作兩分鐘。通過電子鼻（eNose）檢測，氣味的化學相似性成功預測了77%的一見如故，以及68%的不合拍情況。更重要的是，人們氣味愈接近，就愈喜歡對方、理解對方，感覺彼此之間的化學反應就愈強烈。

研究小組表示，這項研究的結果一致表明，非戀愛關係的同性朋友之間的氣味，比隨機配對更相似。相關研究發表在期刊《科學進展》（Science Advances）上。