疫情｜英國研究：太瘦太胖更易重症　「這人群」接種疫苗效果略好

英國一項6月30日公布的研究顯示，過胖或過瘦的人感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後最容易出現重症，但接種疫苗對這2個群體都能提供良好的保護。



重症風險？

包括牛津、萊斯特大學（University of Leicester）和諾丁漢大學（The University of Nottingham）在內英國院校的研究人員30日在國際醫學期刊《刺針・糖尿病和內分泌學雜誌》（The Lancet Diabetes and Endocrinology）上發表的研究顯示，體重指數（BMI，Body Mass Index）過高或過低的人患新冠重症風險更高。

疫苗效果？

他們研究逾900萬名BMI過高或過低的英格蘭成年患者後發現，不論任何體重，所有人都能從疫苗中獲得很好的保護，但與肥胖者和理想體重者相比，過瘦的人效果稍低。

研究主要作者、牛津大學納菲爾德初級衛生保健學院（Nuffield Department of Primary Care Health Sciences）講師彼爾納斯（Carmen Piernas）表示，研究結果提供進一步證據，顯示新冠疫苗能挽救各種體型人群的生命，數據表明需要增加體重過輕人群的疫苗注射數量。