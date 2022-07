疫情｜英國研究：太瘦太胖更易重症　「這人群」接種疫苗效果略好

英國一項6月30日公布的研究顯示,過胖或過瘦的人感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)後最容易出現重症,但接種疫苗對這2個群體都能提供良好的保護。



重症風險?

包括牛津、萊斯特大學(University of Leicester)和諾丁漢大學(The University of Nottingham)在內英國院校的研究人員30日在國際醫學期刊《刺針・糖尿病和內分泌學雜誌》(The Lancet Diabetes and Endocrinology)上發表的研究顯示,體重指數(BMI,Body Mass Index)過高或過低的人患新冠重症風險更高。

疫苗效果?

他們研究逾900萬名BMI過高或過低的英格蘭成年患者後發現,不論任何體重,所有人都能從疫苗中獲得很好的保護,但與肥胖者和理想體重者相比,過瘦的人效果稍低。

研究主要作者、牛津大學納菲爾德初級衛生保健學院(Nuffield Department of Primary Care Health Sciences)講師彼爾納斯(Carmen Piernas)表示,研究結果提供進一步證據,顯示新冠疫苗能挽救各種體型人群的生命,數據表明需要增加體重過輕人群的疫苗注射數量。