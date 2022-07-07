新加坡「反外國干預法」7日起生效　打擊境外勢力干涉內政

新加坡內政部7月6日表示，有關打擊境外勢力干涉該國內政的《外國干涉（反措施）法》（Foreign Interference (Countermeasures) Act，FICA），會在7日起生效。



新法律允許內政部有權命令社交網站營運商及互聯網供應商等就外國的敵對通訊活動，協助政府調查以及打擊，意味當局可以要求他們披露用戶訊息，或屏蔽當局認為具有敵意的內容。

內政部認為，外國透過互聯網和社交媒體干預內政的威脅和嚴重程度都在上升，包括使用不真實的帳戶和機器人來製造公眾強烈支持或反對某些觀點的虛假感覺，以煽動社會緊張局勢，並破壞新加坡主權，因此有必要設立相關法律。

新法不適用於「表達對政治事務看法的新加坡公民」，除非他們是外國實體的代理人。它也不適用於對新加坡政治進行「開放、透明、有貢獻地」討論和報道的外國個人或外國出版物，即使它們是對新加坡或政府進行批評。

新加坡國會2021年10月4日經過10小時的激烈辯論後，最終通過上述法案，此前法案內容已被討論和辯論了超過3年。有反對派政客和學者批評，這項新法可能被用來打壓批評人士，存在政府濫用權力的風險。