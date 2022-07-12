NASA公布韋伯太空望遠鏡全彩照片　迄今最清晰影像揭宇宙最深處

美國NASA在7月11日，公開韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，JSWT）拍下的首將全彩宇宙照片。這也是人類史上首張捕捉到最清晰，最遠的宇宙星團照片。



美國總統拜登（Joe Biden）出席了這次公開照片活動，韋伯太空望遠鏡捕捉了46億年前誕生的「SMACS 0723 」星團，再利用星團的重力透鏡效應，折射到來自更遙遠的背景星系光線，最遠可追溯到超過130億年，僅較宇宙「大爆炸」年輕8億年左右。

圖為7月11日，美國白宮，拜登出席NASA的韋伯太空望遠鏡照片公開活動。（AP）

所謂重力透鏡效應（Gravitational lensing），是利用前景星系的質量彎曲星系背後物體的光線，原理如同眼鏡。

這會是人類至今拍攝到宇宙最深遠的照片，拜登表示他看到了「來自其他世界的光，環繞著遠在我們自己之外的恆星，令人非常驚喜。」

韋伯望遠鏡配備了先進的近紅外線相機，能拍攝到微弱的背景星系光線。韋伯只花12.5小時就完成這照片的處理並送回地球，老舊的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）可能要費時數週。

NASA會在未來數天陸續公布韋伯拍攝到的影像，包含距離地球7600光年的船底座星雲，2000光年外的南環狀星雲等。