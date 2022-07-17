澳洲美女上機前買外賣因小失大：上機前付數十元　落機後須繳逾萬

澳洲一名模特兒搭飛機從歐洲出發，中途在新加坡短暫停留。她再登機返回澳洲前買了一個Subway潛艇堡，並在抵澳時將未吃完的部份帶下飛機，豈料因沒有申報潛艇堡裏面的雞肉和生菜，遭澳洲海關抓獲而被罰款2,664澳元（約14192港元）。



這名模特兒Jessica Lee在7月13日拍下短片並在TikTok上分享經歷，她說自己在新加坡機場買了一個潛艇堡，登上飛機前吃了一半，打算把剩下的另一半在航程期間解決，但Jessica最終未有在下機前吃完它。

從歐洲到澳洲的機程非常漫長，乘客半路中途肯定會覺得餓，並在機場的Subway或多Domino’s等買點東西吃。 但是，澳洲要求乘客申報隨身攜帶行李，也包括食品，包括雞肉和蔬菜。

她稱這是一個「誠實的錯誤」。Jessica Lee稱，她覺得報關只針對行李和隨身物品，這也是為什麼她在報關表格上沒勾選雞肉和生菜的原因。不料她竟然被罰在28天內支付2664澳元罰款。這種所謂的疏忽，讓本來價值數十港元的潛艇堡，變成萬多港元，對她來說實在是「太貴了」。

她感嘆道，自己辭職去旅行，現時不但沒有收入，還要支付房租，根本難以負擔這筆突如其來的罰款。她這段短片很快在網絡上瘋傳，獲得數千人次觀看，並引來大批網民留言，有網民建議她應該合法地對罰款提出異議。