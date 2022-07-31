中國長征五號B火箭碎片墜落馬來西亞領空　網民誤以為是流星

撰文：王慧珊
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馬來西亞航天局（MYSA）7月31日證實，中國搭載「問天」實驗艙的長征五號B遙三運載火箭殘骸，31日凌晨墜落馬來西亞婆羅洲海域。

美國太空司令部7月30日表示，長征五號B在美國東部時間30日下午約12時45分（香港時間31日凌晨約零時45分）重新進入印度洋上空的地球大氣層。

社交網站上流傳懷疑是長征五號B火箭殘骸碎片掠過馬來西亞婆羅洲島（island of Borneo）砂拉越（Sarawak）上空的片段。有民眾看到閃閃發亮的光點劃過夜空，還以為是流星雨。

馬來西亞航天局（MYSA）其後在31日證實，當天上午12時55左右，在馬來西亞領空發現了中國長征五號B火箭碎片，「火箭碎片在進入地球空域時起火，燃燒的碎片也越過馬來西亞領空，並在多個地區被發現，包括穿越砂拉越州周圍的領空。」

MYSA在29日曾指，中國的長征五號B火箭碎片不太可能降落在馬來西亞，而大部分碎片在重新進入地球大氣層時會被燒毀，只有較小的碎片會降落在地球上。MYSA還建議公眾不要觸摸、移動、拿走或破壞任何墜落的可疑物體。

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