台海軍演｜日本批導彈落入專屬經濟區　中方曾指不接受經濟區說法

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，中國解放軍決定8月4日至7日圍繞台灣附近的6個海域和空域展開重要軍事演訓行動。日本政府8月4日表示，有5枚彈道導彈落入其專屬經濟區，向北京表達抗議。

中國外交部較早前則指，不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。



日本放送協會（NHK）報道，據日本外務事務次官森健良表示，中國軍演時發射的彈道導彈有5枚落入日本的專屬經濟區（Exclusive Economic Zone，簡稱EEZ）內，日方通過電話方式向中國駐日大使孔鉉佑表達抗議。

解放軍8月4日至7日包圍台灣進行軍演。（香港01製圖）

在解放軍公布「圍台軍演」的消息後，日本內閣官房長官松野博一同日較早前在記者會上稱，已向中方表明重大憂慮，並敦促兩岸和平解決問題。

中國外交部發言人華春瑩同日回應指「中日在有關海域還沒有劃界，所以不存在有關中方軍事行動是位於或者進入了日本專屬經濟區的說法。中方有關部門已經發佈公告，相關軍事行動完全符合國際法和國際實踐。」

圖為中國外交部發言人華春瑩2021年9月27日主持記者會。（中國外交部）

解放軍宣布在台灣周邊6個劃定區域展開軍演後，日本放送協會（NHK）報道，日本最西邊的島嶼「與那國島」距離解放軍軍演劃定區域僅64公里，日本最南端的有人島「波照間島」則距離有關區域60公里，波照間島西南方的近海漁船作業區，距離軍演區甚至只有30公里，令當地漁民感到擔心。

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