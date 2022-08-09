古巴油庫大火蔓延迄今1死125傷　第3個油庫爆炸倒塌

古巴北部城市馬坦薩斯（Matanzas）市郊8月5日一個原油儲存庫遭雷擊後起火，6日早上蔓延至另一個儲油庫並引起爆炸，8日有第三火着火倒塌。馬坦薩斯市是馬坦薩斯省首府，距離首都哈瓦那（Havana）約100公里。



省長薩維內斯（ Mario Sabines）稱由於第二個儲油庫漏油，火勢由此蔓延到第三個儲油庫，在大火持續焚燒到第3天之際，第三個儲油庫8日着火並倒塌。

場內第四個儲油庫受到威脅，所幸仍未着火。消防員在過去週末向其他儲油庫灑水，進行降溫，以防火勢蔓延。

古巴媒體報道，位於馬坦薩斯省馬坦薩斯港工業區的油庫內有8個儲油罐，其中一個5日晚7時遭雷擊後起火。剛開始時火勢得到一定控制，但強風導致大火蔓延至另一儲油罐，它6日凌晨至上午發生多次爆炸。

薩維內斯將這種情況比作「奧運火炬」傳遞火焰，從一個油庫傳到另一個油庫，將每個油庫變成一個「甑」，現在覆蓋3個油庫的區域，火焰和滾滾黑煙令撲救變得複雜。

美國、墨西哥、委內瑞拉、俄羅斯、尼加拉瓜、阿根廷及智利都有提供協助。墨西哥及委內瑞拉6人已派人前往古巴協助撲救。美國就馬坦薩斯事件提供救災技術建議。

2022年8月6日，在古巴馬坦薩斯，為應對馬坦薩斯超級運油輪基地的大火，古巴紅十字會工作人員準備乘車前往災場。(AP)

古巴衞生部6日晚稱有1人死於爆炸，另有121人受傷以及17名消防員失蹤。根據德國之聲，約1,900人從受影響地區撤離，包括能源部長克魯斯（Livan Arronte）在內的傷者被安排到哈瓦那的醫院就醫。

截至8日早上，火災導致125人受傷，17名消防員失蹤，一名響應人員死亡。至少24人仍在留院，5人危殆。

兩個儲油罐的大火仍未撲滅，濃煙向西蔓延至哈瓦那。當地官員建議居民戴口罩或待在室內。

官員警告說，煙霧中含有二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和其他有毒物質。

2022年8月6日，在古巴馬坦薩斯，馬坦薩斯的民眾從老遠觀看發生火災的馬坦薩斯超級運油輪基地。(AP)

馬坦薩斯是古巴最大的原油和燃料進口港口。儲存在馬坦薩斯的重油、燃油和柴油主要用於島上發電。

在燃料短缺、發電廠設備老化等問題困擾下，這場大火更打擊古巴燃料供應，導致電力供應緊張，限制供電及停電措施已實行。有發電廠須關閉。

油庫與古巴主要熱力發電廠之一接近，油庫在火災發生後已暫停向廠房輸送原油，當時廠內庫存僅夠維持2天。

2022年8月6日，在古巴馬坦薩斯，人們從老遠觀看馬坦薩斯超級運油輪基地的儲油罐火災。（AP）

新華社8月8日稱中共中央總書記、國家主席習近平就古巴發生儲油罐燃爆事故向古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾致慰問電。

習近平表示，驚悉古巴馬坦薩斯省發生儲油罐燃爆事故，造成重大人員傷亡和財產損失，他謹代表中國政府和中國人民，並以他個人的名義，向遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯的慰問。中方願為古方提供幫助。