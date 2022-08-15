美國專家：料8月底還會有美國會代表團訪台

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）後訪台不足2週後，再有5名美國兩黨議員組成的訪問團8月14日抵達台灣訪問。



美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）率領訪問團8月14日訪台，他稱此行旨在重申美國對台支持，鼓勵台海穩定及和平。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受美國《紐約時報》訪問時說，這次訪問顯然是幾個月前已經計劃好，「許多國會議員想訪問以顯示美國（對台灣）的支持，預計另一個國會小組將在月底前訪問台灣。」

佩洛西結束訪台後，中方連日包圍台灣進行實彈演習，以宣示不滿。

喬治城大學國際關係教授庫普坎（Charles Kupchan）表示，中國大陸很可能會回應今次5名議員的訪問：「我預計北京會採取措施表達其不滿，就像對佩洛西所做的那樣，這就是對抗的建立方式。」

中國外交部多次敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。