《核不擴散條約》審議大會未能通過文件草案

《核不擴散條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,NPT)審議大會8月1日至26日在美國紐約聯合國總部召開。美媒27日引述俄羅斯代表稱,各方未能就文件草案達成共識,因此審議大會沒通過文件草案。



俄羅斯外交部不擴散與軍控司副司長維什涅夫斯基(Igor Vishnevetsky)表示:「令人遺憾的是,(各方)沒對這份文件達成共識。」他指不僅是俄羅斯,很多國家不同意文件草案中的「一大堆議題」。

美聯社報道稱,俄羅斯26日阻礙各方就文件草案最終版本達成協議。

法媒26日稱,俄羅斯譴責,文件草案中有內容涉及政治用意。維什涅夫斯基指,文件草案最終版本缺乏「平衡性」。他說:「我國代表團對一些公然涉及政治性質的段落,持關鍵的反對意見。」報道指,知情人士表示,俄羅斯特別反對文件草案中,與烏克蘭扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)有關的段落。

日媒:多國反對草案內容

日媒指,包括俄羅斯在內的多個國家反對文件草案的內容。共同社網站25日引述外交消息人士稱,中國對文件草案表達強烈反對,俄羅斯、烏克蘭及支持核裁軍的國家也表達不滿。

報道指,25日分發的文件草案版本中,要求暫停生產核武器用裂變材料的內容引起中國反對;北京亦主張,應對澳英美聯盟(AUKUS)防衛協議中,向澳洲供應核潛艇一事表達關切。內文提及,文件草案刪除要求擁核國家採取「不首先使用核武器」政策的表述,引起支持核裁軍的國家批評,他們認為關於裁軍的內容不夠充分,因此無法通過文件草案。

北京回應

中國國防部新聞發言人譚克非25日稱,中方多次強調,澳英美核潛艇合作構成嚴重核擴散風險,衝擊國際核不擴散體系,加劇軍備競賽,破壞地區和平穩定。他指美英作為《核不擴散條約》存約國和核武器國家,向無核武器國家轉讓核潛艇動力堆和武器級高濃鈾,是對《核不擴散條約》目的和宗旨的公然踐踏。他說中方敦促有關國家切實履行核不擴散義務,撤銷展開核潛艇合作的決定,呼籲國際社會共同捍衛以《核不擴散條約》為基石的國際核不擴散體系,維護國際和平與安全。

譚克非說,中方注意到日本等個別國家近來出現尋求與美「核共享」的聲音,中方認為,有關國家應切實履行《核不擴散條約》義務和自身承諾,停止鼓噪「核共享」或其他形式的核威懾安排。他指任何在亞太地區複製「核共享」模式的企圖,都將嚴重損害地區戰略平衡與穩定,必將遭到本地區國家的堅決反對和反制。