《核不擴散條約》審議大會未能通過文件草案

撰文：房伊媚
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《核不擴散條約》（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons，NPT）審議大會8月1日至26日在美國紐約聯合國總部召開。美媒27日引述俄羅斯代表稱，各方未能就文件草案達成共識，因此審議大會沒通過文件草案。

俄羅斯外交部不擴散與軍控司副司長維什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）表示：「令人遺憾的是，（各方）沒對這份文件達成共識。」他指不僅是俄羅斯，很多國家不同意文件草案中的「一大堆議題」。

美聯社報道稱，俄羅斯26日阻礙各方就文件草案最終版本達成協議。

法媒26日稱，俄羅斯譴責，文件草案中有內容涉及政治用意。維什涅夫斯基指，文件草案最終版本缺乏「平衡性」。他說：「我國代表團對一些公然涉及政治性質的段落，持關鍵的反對意見。」報道指，知情人士表示，俄羅斯特別反對文件草案中，與烏克蘭扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）有關的段落。

日媒：多國反對草案內容

日媒指，包括俄羅斯在內的多個國家反對文件草案的內容。共同社網站25日引述外交消息人士稱，中國對文件草案表達強烈反對，俄羅斯、烏克蘭及支持核裁軍的國家也表達不滿。

報道指，25日分發的文件草案版本中，要求暫停生產核武器用裂變材料的內容引起中國反對；北京亦主張，應對澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議中，向澳洲供應核潛艇一事表達關切。內文提及，文件草案刪除要求擁核國家採取「不首先使用核武器」政策的表述，引起支持核裁軍的國家批評，他們認為關於裁軍的內容不夠充分，因此無法通過文件草案。

北京回應

中國國防部新聞發言人譚克非25日稱，中方多次強調，澳英美核潛艇合作構成嚴重核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，加劇軍備競賽，破壞地區和平穩定。他指美英作為《核不擴散條約》存約國和核武器國家，向無核武器國家轉讓核潛艇動力堆和武器級高濃鈾，是對《核不擴散條約》目的和宗旨的公然踐踏。他說中方敦促有關國家切實履行核不擴散義務，撤銷展開核潛艇合作的決定，呼籲國際社會共同捍衛以《核不擴散條約》為基石的國際核不擴散體系，維護國際和平與安全。

譚克非說，中方注意到日本等個別國家近來出現尋求與美「核共享」的聲音，中方認為，有關國家應切實履行《核不擴散條約》義務和自身承諾，停止鼓噪「核共享」或其他形式的核威懾安排。他指任何在亞太地區複製「核共享」模式的企圖，都將嚴重損害地區戰略平衡與穩定，必將遭到本地區國家的堅決反對和反制。

中國外交部：美英澳應履行核不擴散義務　撤銷核潛艇合作錯誤決定聯合國安理會通過有關核不擴散及朝鮮決議　中方促回應平壤關切五核武國發表防止核戰聲明　核不擴散條約有多重要？｜新聞教室美國考慮不首先使用核武器 　提出中國也應參加核不擴散磋商
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