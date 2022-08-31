伊拉克全國宵禁解除 總統籲提前大選
撰文：洪怡霖
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伊拉克聯合作戰司令部（Joint Operations Command，JOC）決定解除全國各省的宵禁令之際，總統薩利赫（Barham Saleh）8月30日表示，提早選舉能解決政治緊張局勢和擺脫相關危機。
薩利赫30日發表電視演說，期間稱：「按照全國共識提早舉行新選舉，代表着退出讓人窒息的危機。」
他還說：「這會保障政治和社會穩定，響應伊拉克人民的期望。」
▼薩利赫講話片段▼
الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية وشكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين هو جرس انذار، يجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيراً.— Barham Salih (@BarhamSalih) August 30, 2022
الانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الاصلاح. pic.twitter.com/BLg2YAtjG4
聯合作戰司令部29日頒布由下午7時開始的全國宵禁，而首都巴格達（Baghdad）宵禁令在當地時間下午3時30分已開始實施。
時隔1天，伊拉克安全媒體中心（Security Media Cell）30日發聲明稱，JOC已決定解除巴格達和所有其他地方政府的宵禁令。