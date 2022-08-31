伊拉克全國宵禁解除　總統籲提前大選

伊拉克聯合作戰司令部（Joint Operations Command，JOC）決定解除全國各省的宵禁令之際，總統薩利赫（Barham Saleh）8月30日表示，提早選舉能解決政治緊張局勢和擺脫相關危機。



薩利赫30日發表電視演說，期間稱：「按照全國共識提早舉行新選舉，代表着退出讓人窒息的危機。」

他還說：「這會保障政治和社會穩定，響應伊拉克人民的期望。」

▼薩利赫講話片段▼

الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية وشكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين هو جرس انذار، يجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيراً.



الانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الاصلاح. pic.twitter.com/BLg2YAtjG4 — Barham Salih (@BarhamSalih) August 30, 2022

聯合作戰司令部29日頒布由下午7時開始的全國宵禁，而首都巴格達（Baghdad）宵禁令在當地時間下午3時30分已開始實施。

時隔1天，伊拉克安全媒體中心（Security Media Cell）30日發聲明稱，JOC已決定解除巴格達和所有其他地方政府的宵禁令。