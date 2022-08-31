伊拉克全國宵禁解除　總統籲提前大選

撰文：洪怡霖
出版：更新：

伊拉克聯合作戰司令部（Joint Operations Command，JOC）決定解除全國各省的宵禁令之際，總統薩利赫（Barham Saleh）8月30日表示，提早選舉能解決政治緊張局勢和擺脫相關危機。

薩利赫30日發表電視演說，期間稱：「按照全國共識提早舉行新選舉，代表着退出讓人窒息的危機。」

他還說：「這會保障政治和社會穩定，響應伊拉克人民的期望。」

▼薩利赫講話片段▼

聯合作戰司令部29日頒布由下午7時開始的全國宵禁，而首都巴格達（Baghdad）宵禁令在當地時間下午3時30分已開始實施。

時隔1天，伊拉克安全媒體中心（Security Media Cell）30日發聲明稱，JOC已決定解除巴格達和所有其他地方政府的宵禁令。

伊拉克示威升至30死400傷　什葉派領袖籲支持者撤離伊拉克什葉派內鬥愈演愈烈　第五大石油出口國已在內亂邊緣？伊拉克示威全國宵禁　華使館籲中國公民加強安全防範什葉派領袖退出政壇觸發示威至少15死　伊拉克實施全國宵禁
伊拉克
你可能感興趣