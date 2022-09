英女王逝世︱哈里王子訴心聲：沒有她的溫莎堡是孤獨之地

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)9月8日逝世,終年96歲。威廉王子(Prince William)夫婦、哈里王子(Prince Harry)夫婦10日下午一起到溫莎堡外與到場悼念的民眾交談,據英媒指,期間哈里王子向訴心聲,稱沒有女王的溫莎堡是孤獨之地。



據《太陽報》報道,哈里王子向民眾談到「沒有她,現在那裏(溫莎堡)是一個孤獨的地方。」(a lonely place up there now without her.)

他又感性地談到「她待過的每個房間,我們都能感受到她的存在。」(Every room she was in, we felt her presence throughout)

威廉王子與妻子凱特、哈里王子與妻子梅根10日下午在溫莎城堡外逗留約40分鐘,期間與民眾握手及談話,並接收民眾的花束、禮物及擁抱安慰,在同一活動上,凱特向現場民眾分享道,當她熱淚盈眶地告訴子女英女王死訊時,她的兒子路易小王子說「至少,(曾)祖母現在與曾祖父一起了。」

4人之後返回溫莎堡,這次是4人自2020年3月英聯邦日以來,事隔約兩年半首次一同公開現身。