英女王逝世︱哈里王子訴心聲：沒有她的溫莎堡是孤獨之地

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，終年96歲。威廉王子（Prince William）夫婦、哈里王子（Prince Harry）夫婦10日下午一起到溫莎堡外與到場悼念的民眾交談，據英媒指，期間哈里王子向訴心聲，稱沒有女王的溫莎堡是孤獨之地。



據《太陽報》報道，哈里王子向民眾談到「沒有她，現在那裏（溫莎堡）是一個孤獨的地方。」（a lonely place up there now without her.）

他又感性地談到「她待過的每個房間，我們都能感受到她的存在。」（Every room she was in, we felt her presence throughout）

威廉王子與妻子凱特、哈里王子與妻子梅根10日下午在溫莎城堡外逗留約40分鐘，期間與民眾握手及談話，並接收民眾的花束、禮物及擁抱安慰，在同一活動上，凱特向現場民眾分享道，當她熱淚盈眶地告訴子女英女王死訊時，她的兒子路易小王子說「至少，（曾）祖母現在與曾祖父一起了。」

4人之後返回溫莎堡，這次是4人自2020年3月英聯邦日以來，事隔約兩年半首次一同公開現身。