11月舉行大選　總統托卡耶夫發表告哈薩克人民書

哈薩克（Kazakhstan）11月20日提前大選，有關安排9月1日宣布。總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）9月22日宣布簽署一項關總統選舉的法令。



他在9月初宣提早大選的計劃時，取消總統連任制。哈薩克總統由任期一任5年，不得連任超過2屆，修改為一任7年，不得連任。他也打算2023年上半年提前舉行國會選舉。

該國原擬2024年舉行大選，2025年舉行國會選舉。

哈薩克宣布提早大選，是建基於6月5日舉行憲法修正案全民公投，6月6日結果出爐，憲法修正案以68.44%的投票率、77.18%的支持率獲得通過。

當中最受注目的是涉及「總統」職權的憲法修改，重點包括取消「首任總統不受連任不得超過一次的限制」之表述（憲法第42條）；刪除將哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）稱為「Elbasy」（國家領袖）的措辭（憲法第91條）；規定總統在行使權力期間不得參加任何政黨，哈薩克總統的近親屬無權擔任政務類公務員或準公共部門負責人的職務等（憲法第43條）。

此舉被視為哈薩克要擺脱納扎爾巴耶夫的政治影響，以及安排「後納扎爾巴耶夫」時代的政治秩序。

哈薩克政府1月15日表示，1月初因燃料價格飆升觸發的示威騷亂，死亡人數上調至225人。（AP）

哈薩克是石油蘊藏豐富的國家，卻在1月2日發生全國動亂，哈薩克民眾因燃油價格調漲走上街頭。民眾後來將矛頭指向托卡耶夫，以及被指在背後掌握實權的前總統納扎爾巴耶夫

這場示威隨後在境外勢力煽動、極端暴力組織趁火打劫下，演變為該國1991年獨立後的最大規模騷亂，不僅機場與政府機關皆被攻陷，阿拉木圖（Almaty）等大城更是陷入無政府狀態。

最終托卡耶夫通過集體安全條約組織（CSTO）機制，提請包括俄軍在內的維和部隊入境協助平亂，有200多人在事件中喪生。

以下是哈薩克總統托卡耶夫致人民書全文：



尊敬的同胞們！

今年成為了全面改革和實際改變的一年。

根據6月份進行的憲法改革，權力機構之間建立了最佳平衡。

國家將嚴格遵守 「強大的總統-有影響力的議會-負責任的政府」的原則。馬吉利斯（議會下院） 和地方議會的下屆議員將根據新的混合選舉制產生—政黨名單和單一授權選區。正在成立憲法法院，該法院將於明年1月開始工作。人權專員機構已獲得憲法地位。從總統到議會的一些權力的重新分配已經完成。通過差額選舉制選舉地方領導人。

憲法中引入了一項條款，即土地及資源屬於人民。為了落實這項條款，我發起了一項全新的計劃「國家兒童基金」。

憲法改革是我自當選國家元首以來一直在實施的大規模政治現代化計劃的的不可分割的部分。在該計劃的框架下，引入了舉行和平集會的通知原則。簡化政黨登記程序，降低登記門檻。政黨選舉和議員委任名單中婦女和青年人至少佔有30%的配額。政黨進入馬吉利斯（議會下院）的門檻已從7%降至5%。選票中添加了「反對所有人」一欄。第130條已非刑事化，《刑法》第174條人性化。死刑已被廢除。引入了農村領導人直接選舉機制等。

總的來說，近三年的開展的改革進程和憲法改革開創了國家政治結構的新模式。因此，我在國情咨文中公開談及了總統任期問題。這樣，我們將逐步重建總統、議會、政府和地方議會等所有主要國家機構。

自從宣布這項倡議以來，已經過去了大約一個月。這段時間足以深思熟慮地討論和評估所有問題。

社會清楚地了解我們政治體制轉型計劃的邏輯和未來。因此，根據此前公布的選舉日程和國家憲法，今天我簽署了一項關於2022年11月20日舉行非例行總統選舉的法令。

這些選舉正在啟動一個新的選舉周期，這將從根本上重啟整個政治體系。這將使我們能夠繼續專注於解決保障可持續的經濟增長，改善公民的福祉和生活質量的長期任務。

在我的國情咨文中，我宣布了一系列將在不久的將來實施的大規模社會經濟措施。我將很快在選舉平台向公眾提出旨在實現社會和經濟進步的新倡議。

作為國家元首，我保證選舉活動將嚴格依法進行，將在國內外觀察員廣泛參與下公平、公開地進行。

我呼籲所有同胞表現出責任感，忠於民主、法治和秩序的原則，表現出我們人民的凝聚力和統一。

哈薩克的命運和未來掌握在我們每個人的手中。

我們將共同建設一個公正的哈薩克！