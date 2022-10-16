英國財相侯俊偉：迷你預算「做得太過、走得太快」

英國新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）10月15日晚發聲明承認政府的迷你預算「做得太過、走得太快」，而他在國家支出及課稅須做一些「非常艱難的決定」，以及讓經濟恢復正常運轉。



他上任後接受英國天空新聞訪問時已承認過，卓慧思（Liz Truss）和前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）的預算案「存在錯誤」。

這位新任財相稱，其目標是讓英國有「建基於穩定的增長」。

2022年10月14日原英國財相關浩霆辭職後，被任命為新財相的侯俊偉後離開英國首相府。（AP）

他評論卓慧思與關浩霆方案時稱，推動經濟增長是正確的——這意味着更多的人可找到好工作，新企業可有蓬勃發展，我們可確保提供世界一流的公共服務。但我們「做得太過、走得太快」。

他在聲明中看來對民眾發出警告，稱前面的路不易走，而政府須向民眾坦白。他稱為讓國家債務回落，會在支出及課稅方面做出非常艱難的決定，但政府當急要務是保護正在掙扎過活的家庭、商戶及人們。

我將制定明確而有力的計劃，以確保政府支出盡可能高效率，確保納稅人的錢用得其所，並嚴格控制公共財政。 英國新任財相侯俊偉

英國《星期日泰晤士報》稱，鑑於公共財政狀況差過預期，侯俊偉2024年才削減個人入息稅的基本稅率1%，推翻先前在「迷你預算」中提出的措施。此舉預料可以為庫房避免少收50億鎊。但據財政部內部人士稱，目前尚未做出任何決定。

據《衛報》報道，保守黨的高級黨員10月17日開會討論卓慧思的去留，更稱部份黨員希望她在數日內辭職。

而侯俊偉10月 31日發表中期財政計劃。