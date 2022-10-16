英媒：英財相侯俊偉準備延遲下調入息稅率　2024年才實施

撰文：張子傑
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英國新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）10月14日臨危受命，修正前任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）留下的「迷你預算」，當地傳媒15日指，侯俊偉計劃推遲下調入息稅率至2024年才實施。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，有關政策原本在2023年4月實施，將入息基本稅率由目前的20%，下調一個百分點至19%。不過當地的公共開支達到720億英鎊，因此侯俊偉考慮押後一年才實施，而與現任首相卓慧思（Liz Truss）角逐保守黨領袖的前財相辛偉誠（Rishi Sunak）亦曾提出同一建議。

報道亦提到，卓慧思辭退關浩霆之前，曾在上週透過中間人聯絡另一名前財相賈偉德（Sajid Javid），希望邀請對方再次執掌財政部。不過賈偉德的盟友透露，對方表明只會擁有完全控制權的情況下才接手。

有消息人士指，賈偉德提出多個條件，包括在稅收和開支政策完全自決、擁有決定財政及任命政治團隊的自由，以及恢復在卓慧思上台後不久隨即被解僱的財政部常任秘書斯考勒（Tom Scholar），惟卓慧思拒絕這些條件。

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