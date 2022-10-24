飛利浦第三季轉盈為虧　裁員約4,000人

飛利浦（全稱皇家飛利浦電子公司，Royal Philips NV）10月24日宣布，會在全球範圍裁減4,000名員工，因第三季度淨虧損幅度大於預期。



飛利浦2021年僱員總數78,000人，是次裁員佔整體逾5% 。

公司第三季銷售額為43億歐元，跌5%；淨虧損13億歐元，每股虧損1.5歐元。公司去年同期淨利潤29.8億歐元。

公司稱期內業績面對運營和供應方面的挑戰、通脹壓力、烏克蘭戰爭以及中國境內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響。

飛利浦補充稱，看到公司運營和供應方面的長期挑戰、不斷惡化的宏觀經濟環境，以及與中國防疫措施相關的、持續的不確定性。惟這些問題將被公司的生產力和定價行為部份抵消。

它發聲明稱，就有問題的睡眠呼吸機進行13億歐元的減記，使公司出現相同數額的淨虧損。飛利浦2021年6月召回550萬部於治療睡眠窒息症的呼吸機，公司稱病人面臨泡棉產生的「可能毒性和致癌」風險，以及包括頭痛的症狀。

公司已為此預留9億歐元，並在2週前警告稱，本季度將記入13億元的減記。

公司行政總裁稱，將加強病人安全與產品質素管理、改進供應鏈營運，以及為改善生產力進行營運方面的重組，這將包括在全球範圍削減約4,000個職位。