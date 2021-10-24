飛利浦睡眠呼吸機回收無期　苦主斥長期「與毒同眠」成惡夢

衞生署今年6月接獲生產商Philips Respironics通知，指其呼吸器的隔音泡棉易發生降解及釋放化學氣體，約二萬台受影響裝置已於本港出售，並提出自願回收特定型號。



事隔4個月，有苦主表示至今未獲告知回收安排，卻因無法負擔新機而要忍受「與毒同眠」，令精神也變得繃緊。多名受影響人士要求生產商盡早處理回收事宜，期間向用家提供新機應急，並就事件作出賠償。



衞生署今年6月接獲生產商Philips Respironics通知，指其呼吸器的隔音泡棉易發生降解及釋放化學氣體。（勞敏儀攝）

涉事的呼吸器用於治療包括阻塞性睡眠窒息症等呼吸狀況。生產商早前公布，呼吸器使用的隔音泡棉可能會降解成微粒，並可能會進入裝置的空氣管路並由使用者攝入或吸入。此外，泡棉可能會釋放某些化學氣體，使用未經授權許可的清潔方法，可能會使泡棉的降解加劇，且在操作期間可能發生氣體釋放。衞生署當時已通知醫管局、私家醫院、護理院舍及醫療專業人員有關回收。

睡眠窒息症患者入Philips Respironics半年出事

蘇小姐是睡眠窒息症患者，去年底花費8000元購入Philips Respironics呼吸機，改善睡眠質素，豈料用了半年，從新聞公告知悉隔音泡棉有問題。她原以為保養期未滿可向零售商提出更換，但獲回覆指涉及產品零件問題，不適應於普通保養，反提議以減500至1000元優惠，購入索價貴一倍的高階版呼吸機。由於未能負擔更貴儀器，蘇小姐只能選擇承受心理壓力繼續使用。

過濾棉用一個月已由白色變灰色

她說，有苦主自行加設過濾棉，用了一個月已由白色變灰色，直言令用家難以用得安心，不欲「與毒同眠」，故一個月前跟網上教學，自行拆走毒棉，才稍稍紓緩緊張情緒。

蘇小姐一個月前跟網上教學，自行拆走毒棉，才稍稍紓緩緊張情緒。（勞敏儀攝）

至於Henry已是7年用家，今年7月購買濾芯才被通知隔音泡棉問題，當下感到震驚，致電飛利浦登記個人資料，亦向生產商發追討信，至今仍未有確實回覆回收時間表，對此感到失望，最終再花約7000元購入另一牌子的呼吸機應急。

至少400名苦主斥生產商態度消極

約二萬台受影響裝置已於本港出售，苦主甘小姐說在Facebook群組已找到至少400名苦主。當每天同眠的呼吸機竟帶來惡夢，她引述生產商上月回覆指，會在12個月內處理維修及更換事宜，態度消極；她又質疑政府部門處理方法被動，不少年長用家或仍不知情。因此，她呼籲飛利浦三個月內完成維修，把進度透明化；維修期間免費借機或更換其他型號機款；並支付用家諮詢醫生費用及作出賠償。她亦希望消委會成立專責小組，協助苦主追討賠償，並測試同類呼吸機會否釋放有毒物質。

協助苦主的民建聯立法會議員、婦女事務委員會主席葛珮帆表示，睡眠窒息症除了影響睡眠質素，還有機會窒息致死，故需要每晚使用價格不菲的呼吸機，但萬萬沒有想到「呼吸有害」，苦主們至今更未收到通知回收詳情，承受對健康的潛在風險，情況令人憂慮，生產商及代理商亦極不負責任。她認為政府應主動聯絡每個受影響用戶，及提供適切協助。