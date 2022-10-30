美國中期選舉｜民主黨參議院選情告急　奧巴馬喬治亞州催票

美國民主黨籍前總統奧巴馬星期五（10月28日）到喬治亞州（Georgia）協助民主黨籍參議員催票，希望協助民主黨守住對參議院的控制權。



美媒稱，喬治亞州是共和黨的首要目標，他們只須拿下多一席，就可控制參議院。目前民主黨和共和黨在參議院各握有50席，民主黨憑藉副總統賀錦麗的一票打破平局，才得以控制參議院。

在來臨的中期選舉中，喬治亞州首府亞特蘭大的民主黨籍參議員沃諾克（Raphael Warnock）面對共和黨人沃克（Herschel Walker）的競爭。

民調顯示沃諾克和沃克的選情陷入膠着，沃克獲得前總統特朗普（Donald Trump）的支持。

喬治亞州傳統上屬保守黨的地盤。兩年前，拜登、沃諾克和另一名民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）在這裏獲勝，改寫了歷史。

兩度當選美國總統的奧巴馬28日站上亞特蘭大郊區一座體育館的講台時，體育館內有5000多人，並以非洲裔美國人佔多數。他們都高喊奧巴馬的競選口號——「對，我們可以！」

奧巴馬敦促人們在11月8日投票，他說：「千萬不能放棄。絕望不是一個選擇。」

奧巴馬告訴民眾：「你們現在應該問自己的是：『誰會為你們戰鬥？』」

另外，奧巴馬還出席了民主黨人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）的競選活動，她正與共和黨的坎普（Brian Kemp）爭奪喬治亞州州長席位。

艾布拉姆斯的民調一直落後於坎普。

奧巴馬為民主黨人積極助選，顯示民主黨對於參議院選舉越來越感到焦慮。

根據美國選舉分析網站FiveThirtyEight，目前民調走勢對共和黨愈來愈有利。截至10月24日，共和黨控制眾議院的概率已升至81％，重掌參議院多數的概率為45％，幾乎已追平民主黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

