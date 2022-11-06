英媒引述「俄羅斯克宮外泄電郵」：普京患胰臟癌＋柏金遜症

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，有關俄羅斯總統普京（又譯作普丁）健康欠佳的傳聞「長報長有」，如今輪到英媒指西方間諜獲得俄羅斯官員文件，指出他不但患上胰臟癌，也患上早期柏金遜症，服用大量類固醇以及注射止痛針劑。



有關他健康狀況不佳的謠言多年來一傳再傳，情況在俄烏開始後更頻密。不少西方媒體稱，普京在公開場合時經常被看到抽搐和站不穩的情況。有關的傳言一再「翻炒」，「冷卻」下來之後不久又會再出現。

英國小報《每日郵報》及《太陽報》同在11月1日於報道中引用一張普京視察軍隊的照片，指出他手背上有靜脈注射痕跡。

內文稱，因他患上柏金遜症和癌症等，依靠高劑量類固醇和靜脈注射止痛藥撐着。不過報道單憑他手背上的「疤痕」便判斷他患重病，看來欠缺足夠證據支撐。

▼以下是烏克蘭《基輔郵報》記者斯馬特（Jason Jay Smart）發布的Twitter推文，指普京手背上有形狀類似「IV」的疤痕。烏克蘭前記者瓦爾納（Tom Warner）稱那只是靜脈奇怪的凸起來：

《太陽報》在報道中引述一名俄羅斯安全部門人士的電郵，他稱能確認普京的病況，並指已在惡化中。

該報引述此人在電郵中指出：普京已使用各種重劑量類固醇以及新型的止痛針劑，以阻止他最近被診斷出的胰腺癌，擴散到身體其他部位。

《太陽報》引述此人在電郵中寫道：「這不僅會引起很多痛苦，普京還會出現面部浮腫和其他副作用——包括記憶力減退」。

該報引述此人電郵中稱，在普京「核心內圍」有傳言說，他除了逐漸擴散的胰腺癌，還患有前列腺癌。

▼以往普京出席公開場合的行為舉止，都會被西方媒體放大檢視。例如指他如下圖般「捏着桌邊」，令人更覺得他健康不好：

圖為俄羅斯總普京2022年9月28日在莫斯科與伏爾加格勒州（Volgograd Region）州長博恰羅夫（Andrei Bocharov）開會。（AP）

▼西方媒體就普京的健康進行報道時，也會指出他在照片或影片中往往雙手交疊，疑似想壓抑自己不受控的動作：

俄羅斯總統普京2022年10月31日身在位於索契的國家元首度假屋「波察諾夫溪流」（Bocharov Ruchey）。

澳洲天空新聞11月2日在報道中也重提2月18日拍攝的一個片段，當時白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）訪俄，與普京在克宮見面。報道指普京被拍到在歡迎盧卡申科前雙手不受控地抖動。

澳洲天空新聞的報道稱，普京後來被拍得坐在椅子上，但無法保持靜止。報道又指他一直看來坐立不安，以及腳部有輕拍的動作。

俄羅斯總統普京（右）2022年2月18日在克里姆林宮接見白羅斯總統盧卡申科。（AP）

普京7月往哈薩克訪問時，其發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）罕有發聲明，向記者說普京的健康情況一切都好。