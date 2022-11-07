聯合國研究顯示　大部分女記者成為網絡暴力目標

聯合國教科文組織（UNESCO）公布一份調查報告，顯示女傳媒工作者遭受網絡暴力是其中一項最威脅傳媒自由的問題，亦是多名女記者被謀殺的原因。



《衛報》11月6日報道，該份報告根據國際記者中心（International Centre for Journalists）的數據及英國謝菲爾德大學（University of Sheffield）追蹤網上騷擾及威脅的地圖而成。

學者訪問15個國家超過1000名女記者，當中近四分三受訪者曾因為工作而受到網絡暴力，當中有25%收到包括死亡恐嚇在內的肢體暴力威脅；性暴力威脅就有18%。另外有13%受訪者形容，與她們關係密切的人例如兒女和嬰孩都是暴力威脅對象。

報告亦顯示，48%受訪者曾在社交平台私人帳戶收到陌生騷擾訊息。學者認為，調查結果反映女記者不斷面對來自世界各地大量而持續的網絡暴力，以侮辱、貶低和抹黑她們的人格和專業。

研究團隊指出，曾經披露英國諮詢公司劍橋分析（Cambridge Analytica）的《衛報》記者卡德瓦拉德（Carole Cadwalladr）在2019年12月至2021年1月期間，一共成為10,400宗欺凌目標，她表示，自己成為全國的出氣袋，形容如果自己活於數百年前的9世界，或可能遭活活燒死。

學者呼籲社交平台更改演算法，避免女性成為仇恨目標，並將針對性別的網絡欺凌人士逐出平台和面對懲罰。各國政府、新聞業界及科企亦應採取更多措施，應對針對女記者的網絡暴力。