中國雙11推自產顯示卡MTT S80　「從零到有」挑戰遊戲市場

中國摩爾線程早前發佈了一款全新的顯示卡GPU，MTT S80及商用版的運算器MTT S3000。這是摩爾線程自成立以來第二個產品，獨立於傳統Nvidia及AMD的顯示卡。自美國針對中國施加晶片限制之際，中國繼續研發自身產品。



摩爾線程在11月4日公布了他們的新款GPU，新GPU採用了名為春曉的處理器，速度為14.4 TFLOP（每秒浮點運算次數），相當於Nvidia RTX 3060及RTX 3060 Ti之間，448 GB/s的帶寬和16 GB的GDDR6內存。

圖為11月4日，摩爾線程發表名為春曉的圖像處理器。（摩爾線程發佈會截圖）

這是摩爾線程半年以來發表的第二款GPU，第一款MTT S60是其實驗性產品，速度僅6 TFLOP，不到現時主流顯卡性能的一半，新卡技術上有明顯提升。且值得注意的是，新顯示卡提供主流DisplayPort 1.4a及HDMI 2.1的連接，同時也支援最新PCIe 5.0的介面規格，是第一款支援PCIe 5.0的遊戲顯卡。

創始人是前Nvidia全球副總裁

摩爾線程成立於2020年，創始人是Nvidia的全球副總裁，中國區市場的總經理張建中。在4月公司發表第一款MTT S60的GPU時，張建中表示這是他們傾盡努力的成果。

「造芯非常困難，我們花了18個月完成了業界可能5年才能完成的事。」張建中表示是由於當前中國晶片產業得到上下遊的積極支持，及團隊有設計GPU研發的實質經驗，才能做到。

根據當時的報道，外界對摩爾線程的研發團隊所知甚少。在摩爾線程的自我介紹中，公司團隊的核心成員來自Nvidia。但Nvidia及AMD都將GPU技術視為機密，開發團隊保留在美國，摩爾線程內部有多少擁有實質開發經驗的人讓人存疑。

圖為MTT S3000，摩爾線程春曉圖像處理器的商用版本。（摩爾線程發佈會截圖）

在MTT S80的發佈會上，張建中公開了數款顯示卡支援的遊戲錄像，但大部分的都是10年前的作品。一般評論認為，似乎是軟件及驅動帶來的限制，摩爾線程的技術和經驗仍然不足。

即管如此，這會是自美國對中國施加晶片限制，中國自身研發獨立於傳統Nvidia及AMD的顯示卡。外界評論這是中國在遊戲GPU研發上的從零到有的創舉，如同摩爾線程介紹其產品時所說的「山再高，往上攀，總能登頂。」

顯示卡預料會在11月11日，即雙十一節上發售。