中石化與沙特能源企業再簽煉油化工大型合作協議

中國石油化工股份有限公司（SINOPEC，中石化）與沙特阿拉伯的國家石油公司、沙特阿美公司（Saudi Aramco）、沙特基礎工業公司（SABIC）再次簽署煉油化工大型合作協議，進一步加強合作。



新華社稱，中石化與沙特阿美12月10日就福建古雷二期項目簽署合作框架協議，二期項目計劃建設1600萬噸/年煉油、150萬噸/年乙烯裂解及下遊衍生物一體化裝置，預計2025年底建成投產。

同時，中石化與沙特阿美、沙特基礎工業公司簽署合作諒解備忘錄，擬在沙特延布（Yanbu）聯合開發將液體原料轉化成化工產品的大型項目。

中石化總裁喻寶才表示，此次合作是在既有合作基礎上取得的新里程碑，充分展現各方的高度互信和互認，也堅定共同應對能源轉型的信心。

中國一帶一路網顯示，中石化2022年3月8日與沙特阿美簽署諒解備忘錄，劃定雙方合作範圍包括中石化現有煉油化工和未來擴建項目。

中國國家主席習近平在12月7日至10日訪問沙特期間，中國代表團與阿拉伯國家簽署數十項協議，其中包括能源、安全和投資領域。

沙特阿美是一家全球一體化能源和化工品企業，是世界上最大的石油公司之一，員工遍布全球。沙特基礎工業公司是全球領先的多元化化工企業之一，總部位於沙特阿拉伯利雅得（Riyadh），公司的工廠遍布全球，產品涵蓋化學品、通用以及高性能塑料等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

