馬來西亞山泥傾瀉至少16死17失蹤　男子徒手挖泥助救出兩母子

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）雲頂（Genting）12月16日發生山泥傾瀉，現場有農場、露營地等，事件造成至少16人死亡、17人失蹤，據馬媒指，一名男倖存者講述他協助救出兩母子的經過。



馬來西亞東方網報道，一名男倖存者在當地警局接受傳媒訪問時講述意外經過，他當時在現場營地的帳篷睡覺，突然聽到外面有響聲，他在逃跑期間扭傷腳，幸之後仍能與其他人一起加入搜救行動，尋找生還者。

他指當時與其他人一直挖、一直挖，然後看到一名女子的頭部，「我們甚至都不知道她是誰，女子也漸漸能夠呼吸，但女人求救說，先不要救她，先救她的孩子。」

他們之後在附近再挖泥，並看到一個嬰兒，他們把女子跟嬰兒一同挖出來，「幸運的是，我們很安全。」

據路透社及美聯社報道，事件發生於雪蘭莪州（Selangor）雲頂（Genting）半山一個有機農場營地附近，在當地時間16日凌晨3時左右，山泥從30米高的山坡湧至營區，覆蓋範圍約1.2公頃。當局派出超過400名救援人員到場搜救。

露營地涉無牌經營

東方網稱，地方政府部長證實山泥傾瀉事發地的3個露營地是無牌經營，僅是合法開設有機農場，但沒有申請經營露營地的執照。

雪蘭莪州是全國最富裕的州份，惟當地過往曾多次發生山泥傾瀉，而且不少都是與清理森林和土地有關。當地現時雖然處於雨季，但在今次意外前，區內並沒有下大雨或發生地震。