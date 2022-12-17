馬來西亞山泥傾瀉搜救重開　至少22死12失蹤　政府將發慰問金

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）雲頂（Genting）一個有機農場營地12月16日發生山泥傾瀉，造成至少22人死亡、12人失蹤。搜救行動已在17日早上8時恢復。當局加派逾150人參與行動。



馬媒17日引述雪蘭莪州消防及拯救局表示，當局已加派150 多人加入救援行動，成員包括警察、民防部隊及天災特別救援隊等。搜救隊已鎖定搜索範圍，並將動用4輛重型挖掘車清除泥土及倒下樹木。

局方指出，災區土壤厚度約51至76厘米，加上地底有水流動，或會再度發生山泥傾瀉，提醒救援人員注意安全。

截至16日傍晚6時30分，罹難者已達22人。截至17日早上8時，仍有12人失蹤，當中包括來自馬六甲的兩個家庭八名成員。

政府向遇難家屬發慰問金

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）宣布，政府將向每名罹難者家屬發放10,000令吉（約17,600港元）慰問金，傷者則會獲得1000令吉（約1,760港元）援助金，但每個家庭僅限1人領取。

露營地涉無牌經營

馬媒指出，地方政府部長證實山泥傾瀉事發地的3個露營地是無牌經營，僅是合法開設有機農場，但沒有申請經營露營地的執照。

雪蘭莪州是全國最富裕的州份，惟當地過往曾多次發生山泥傾瀉，而且不少都是與清理森林和土地有關。當地現時雖然處於雨季，但在今次意外前，區內並沒有下大雨或發生地震。