印媒12月17日稱,印度安得拉邦(Andhra Pradesh)貝達布勒姆 (Peddapuram)一名男子在觀看電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)期間心臟病發死亡。醫生稱,這名男子可能是在看電影時太過興奮,導致病發。



《今日印度》(India Today)12月17日稱,印度男子斯里努(Lakshmireddy Srinu,暫譯)和兄弟拉朱(Raju)一起到戲院觀看《阿凡達:水之道》,期間斯里努突然昏倒。拉朱立即將斯里努送進醫院,但醫生宣布斯里努已死亡。

斯里努育有一子一女。

印度Aster CMI醫院醫生普拉迪普(Dr Pradeep Kumar D)表示,斯里努之所以會病發身亡,可能是因為冠狀動脈斑塊破裂,或因興奮引發心律不正。

法媒2010年的報道稱,第一部《阿凡達》(Avatar)電影當年上映時,台灣一名42歲男子在觀看這部電影時心臟病發亡。