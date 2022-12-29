連日遭炮擊　赫爾松為何對俄烏都重要？｜新聞教室

俄羅斯軍隊撤出烏克蘭南部赫爾松（Kherson）後持續炮轟這個地方。無論是烏克蘭還是俄羅斯，赫爾松都相當具戰略意義。



赫爾松州長亞努舍維奇（Yaroslav Yanushevych）12月28日表示，俄軍在過去24小時對赫爾松地區發動多達50次炮擊，許多都是針對平民財產，炮彈擊中一間醫療機構、一間婦產科醫院、一間幼稚園、一間麵包店、數個倉庫和幾幢公寓大樓。

赫爾松位於克里米亞（Crimean）以北、第聶伯河（Dnipro River）靠近黑海海口水域的位置。它直接與克里米亞接壤並控制着其淡水供應，又與烏克蘭主要港口城市敖德薩（Odesa）僅約160公里。

俄羅斯

對俄羅斯而言，從赫爾松撤軍是一次重大打擊。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，第1個落入俄羅斯軍隊手中的主要城市就是赫爾松。俄軍3月越過第聶伯河上的Antonivsky橋並進入赫爾松市，這是其在戰爭初期取得的最大成功。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）希望利用赫爾松作為向西進攻包括敖德薩在內地區的橋頭堡，但沒有成功。

如果俄軍透過拿下烏克蘭最大海港敖德薩，便會切斷烏克蘭在黑海水域的海上通道。烏克蘭70%出口產品是經由海上運輸。

聯合國秘書長古特雷斯（中）2022年8月19日視察烏克蘭港口城市敖德薩，重申扎波羅熱核電站的電力是屬於烏克蘭。（AP）

烏克蘭

對烏克蘭而言，赫爾松同樣有巨大政治意義。用英國防智庫資深研究員阿諾德（Ed Arnold）的話來說：「如果他們（烏克蘭）真的拿下整個赫爾松地區，那麼第聶伯河以西基本上就不會有俄羅斯人」。

烏克蘭重獲赫爾松，就能保護在經濟和軍事上都很重要的尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩，保護西部地區不受大部分衝突影響。

除保護國土外，倘烏克蘭能收復赫爾松，將為它收復俄控扎波羅熱地區和南部其他地區奠定基礎，並最終推向克里米亞。

在沒有一支強大海軍及兩棲部隊的情況下，進入克里米亞的入口只有一個，那就是5公里寬的彼列科普地峽（Perekop Isthmus）。

只要能在赫爾松建立陣地，烏克蘭便能瞄準克里米亞北部。這會讓目前被俄軍佔領的梅利托波爾（Melitopol）和馬里烏波爾（Mariupol）變得危險，最終有機會攻入連接克里米亞半島和烏克蘭其他地區的彼列科普地峽，打開通往克里米亞的大門。