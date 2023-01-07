分析：小馬可斯須顧國家利益免外交陷被動　中美平衡策略受考驗

分析認為，很多東南亞國家以對沖戰略來周旋於中美之間，但這對於與美國擁有軍事協議的菲律賓來說卻相當困難。



菲律賓總統小馬可斯上台後強調在中國與美國之間尋求平衡，並與各方保持友好關係。但分析認為，小馬可斯的平衡策略將面臨重重考驗，他須以菲律賓的利益為先，避免在外交上陷入被動。

菲律賓地處戰略位置，在大國地緣政治競爭日趨激烈下，成了中美競相爭取的對象。小馬可斯去年6月上任後，改變了前總統杜特爾特「親中疏美」的外交立場，強調要在兩個大國之間尋求平衡，不願與任何一方為敵。

中國是菲律賓最大的貿易夥伴，也是主要的外資和遊客來源；美國則是菲律賓的軍事盟友，兩國的歷史關係深遠。不過，菲律賓要在中美之間「左右逢源」並不容易。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院訪問學者亞魯蓋爾（Aries Arugay）接受《聯合早報》訪時說，很多東南亞國家以對沖戰略來周旋於中美之間，但這對於與美國擁有軍事協議的菲律賓來說卻相當困難。

學者：小馬可斯須確保菲美軍事關係不觸怒中國

「小馬可斯必須確保中國不會因為菲美的軍事關係而被激怒。長遠來說，我不認為菲律賓能做到完全平衡。」

亞魯蓋爾指出，中美關係接下來的發展，以及菲律賓國內外許多不可控制的因素，都可能影響小馬可斯在中美之間的平衡外交立場。

「小馬可斯要跟所有國家做朋友，但很多事情是需要計劃和主動性的。比如說，如果我們的朋友不再把我們當朋友了，該怎麼辦？如果台海發生事故，菲律賓要怎麼做？這些目前都還不清楚。」

小馬可斯去年9月在紐約聯合國大會與美國總統拜登會面，並重申菲美是「夥伴、盟友和朋友關係」。小馬可斯星期二（1月3日）到北京展開上任後的第一次官方訪問，各界都關注他和中國國家主席習近平的交流和表態。

訪問期間，小馬可斯獲得北京高規格接待。兩國簽署了14份合作文件，並重啟南中國海油氣開發談判。習近平強調願繼續與菲律賓以友好協商方式妥善處理海上問題。

小馬可斯星期四（1月5日）結束訪問前發表講話，形容此行成果豐碩，是兩國關係良好的開端。「隨着菲中關係的深化，我們能為兩國間更廣泛、更深入、更強勁的夥伴關係鋪平道路。」

菲中近來在具爭議的南中國海糾紛不斷，菲律賓國內也有批評指小馬可斯此行沒有針對2016年海牙仲裁庭的裁決，向中國施壓。

對此，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院海事安全專家許瑞麟對《海峽時報》說，這個課題在官訪時提出有欠妥當。

但他指出，小馬可斯表現出自己是以平等地位與中國交流，並已取得此行想達到的目標。

菲律賓智庫國際戰略研究院院長曼希特（Dindo Manhit）則認為，此行的成果有待觀察。他指出，在杜特爾特六年的任期內，中國未能兌現許多投資承諾。

本文獲《聯合早報》授權轉載

