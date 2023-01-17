歐盟對棕櫚油「翻臉」　馬來西亞或反擊　貿易戰鼓勢敲響？

世界第二大棕櫚油生產國馬來西亞1月12日稱，可能會停止向歐盟出口棕櫚油，原因是為反擊歐盟的進口限制措施。歐盟以生產過程破壞森林為由，對棕櫚油實施更多進口限制。



棕櫚油由油棕樹上的棕櫚果果肉壓榨而成，它價錢較便宜、穩定性高，是世上生產量、消費量、以及國際貿易量最大的植物油品種。它可被用於烹調、加工食品、用作燃料、以及製作化妝品、肥皂、洗頭水及清潔劑。

主要生產國

印尼是全球最大棕櫚油生產國，第二大生產國是馬來西亞。兩國的棕櫚油出口量共佔全球棕櫚油出口量的85%。

棕櫚油：圖為2022年4月26日，馬來西亞雪蘭莪州一名工人在棕櫚油種植園收割油棕樹果實。（Reuters）

對歐盟出口量

馬來西亞2022年對歐盟出口的棕櫚油量，較2021年減少10%，至147萬噸，亦較2015的243萬噸大減40%。

路透社1月13日稱，馬來西亞棕櫚油局（Malaysian Palm Oil Board，暫譯）數據顯示，自2015年起，馬來西亞對歐盟成員國出口的棕櫚油量一直下降。

歐盟限制進口

不少棕櫚油生產國砍伐森林，以開發油棕樹種植園，威脅生物如紅毛猩猩的棲息地以及人類的生活環境，也導致生物多樣性減少。棕櫚油的壓榨生產過程也破壞環境。

歐盟基於對砍伐森林的擔憂而限制進口以及使用棕櫚油，2018年公布可再生能源指令，以棕櫚油為基礎的生物燃料在2030年被淘汰。

歐盟2022年12月通過一項法案，要求公司將他們的產品出口到歐盟前，提供盡職審查聲明（Due diligence statement），以證明他們的供應鏈沒導致森林受破壞，否則面臨巨額罰款，新法適用於棕櫚油進口。此舉是為防止生產過程涉及破壞森林的產品進入歐盟。

歐盟官員稱，他們的規定不針對任何國家，只是旨在確保商品生產過程不會進一步加劇砍伐森林以及森林退化。

棕櫚油：圖為2022年4月27日，印尼廖內省一名工人將油棕樹果實運上貨車。（Reuters）

生產國反應

馬來西亞和印尼多年來與歐盟在棕櫚油進口限制方面有嚴重分歧。兩國指控歐盟實施貿易壁壘以及保護主義措施，目的是保護歐盟成員國的油籽工業。

印尼和馬來西亞為令歐盟取消對棕櫚油的進口限制，已分別在世界貿組織（WTO）提出訴訟，挑戰歐盟的可再生能源指令。

馬來西亞副首相兼商品部長法迪拉（Fadillah Yusof）2022年12月23日稱，歐盟2022年12月通過、旨在防止生產過程涉及破壞森林產品進入歐盟的新法，會影響自由和公平貿易，並對全球供應鏈產生負面影響。

印尼和馬來西亞1月9日同意共同應對棕櫚油產品被「歧視」的問題。

馬來西亞1月12日稱，可能會停止向歐盟出口棕櫚油，以反擊歐盟的行動。

棕櫚油：圖為2016年11月13日，印尼亞齊特區一個森林內，工人砍伐樹木，準備種植油棕樹。（Getty）

馬來西亞或禁出口

路透社1月13日稱，目前暫未知馬來西亞是否正考慮直接禁止向歐盟出口棕櫚油，或是通過徵收關稅的方式來反擊歐盟。

業界反應

有馬來西亞棕櫚油產業人士指，馬來西亞對歐盟實施出口禁令，是本能反應（Knee-jerk reaction），但它會對業界造成損害。報道指，也有人稱讚馬來西亞出面制止歐盟的行為。