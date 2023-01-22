農曆新年︱各異其趣 意頭十足 盤點亞洲各地過年習俗
【2023農曆新年｜新年｜兔年｜春節】多國近月放寬有關新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）的防疫措施，如今也開始歡度首個病毒流行以來可如常慶祝的農曆新年。香港01整地多地過年習俗，一同看看其他民眾如何慶祝。
韓國
韓國人正月初一早上會按長幼順序向長輩行歲拜禮，磕頭跪拜問候。長輩受禮後會向後輩派「歲拜錢」，形式和利市相似，但封套主要為白色。當地人過年時會吃有切片年糕的肉湯。據說，年糕的白色象徵純潔。煎餅亦是當地常見的賀年食品，主要以辛奇（Kimchi，即韓式泡菜）或海鮮為配料。
越南
按地區南、北分布，越南人過年時分別會吃方形或圓柱形的肉粽。除了紅燒肉、春卷之外，苦瓜湯也是賀年餐桌上的常見食品，象徵厄運會在新年過去。
桃花是越南北部居民購買賀年花卉的首選，人們相信桃花有驅邪作用，且能為家庭帶來幸福。
值得一提的是，越南的十二生肖動物與我們有所不同，今年迎接的，正好是貓年。
馬來西亞
馬來西亞華人相當重視農曆新年，愛吃賀年食品「撈起」，即蔬菜絲撈魚生加上適量配料，進食前須一邊用筷子攪拌菜式，一邊說「撈起」，筷子夾得愈高愈好兆頭。
另外，相傳女子只要把橙投入海中，便能嫁得好郎君，但經現代「改良」，部份人會在橙皮上寫上電話號碼，待人拾取。
印尼
印尼華人人口多，保留不少傳統賀年習俗。取其製作繁複、舊時矜貴，當地華人喜歡在過年時吃印尼千層糕（Kue lapis）。時至今日，賀年桌上已可看到各種西式糕點。他們亦會在新年派利市，甚至會派予相識的印尼鄰居，同賀新春。
菲律賓
菲律賓人認為圓點象徵財富，喜愛在新年時穿上帶圓點圖案的衣物，亦會準備圓形水果擺盤，並避免取用菠蘿、榴蓮等水果，因其帶刺象徵問題或障礙。
此外，當地人相信在除夕夜12時正、新年伊始時高高跳起，有助兒童長高，常鼓勵子女這樣做。
日本
雖然日本在明治維新後已轉用公曆，不再按農曆慶祝新年，但仍保留不少傳統習俗，譬如在除夕鳴鐘、吃蕎麥麵等。
到初一，父母會向子女派壓歲錢，當地人亦會一同前往神社作新年首次參拜，稱之為「初詣」，為新一年祈福。
泰國
泰國潑水節全球知名，當地人稱為Songkran，其實即是當地的傳統新年。
泰國人在新年時潑水，象徵沖走前一年，為來年做好準備。
他們會在早上帶供品往佛寺聽僧侶布道，並將水灑在佛像之上，以祈淨化、好運。晚輩亦會在年長親友手上灑水以示敬意，並祈求來年祝福。