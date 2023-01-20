蓬佩奧回憶錄：黑利密謀想當美國副總統　找伊萬卡助力

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月24日推出回憶錄，部份內容提前曝光，他在書中控訴特朗普前愛將、美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）曾密謀想取代彭斯（Mike Pence）當美國副總統，還找來特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）及其丈夫助力。黑利作出否認。



據英國《衛報》報道，蓬佩奧在書中指，黑利曾耍了前白宮幕僚長凱利（John Kelly）一道，在沒有先跟對方確認的情況下，於白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與特朗普會面，當時還有伊萬卡及其丈夫庫什納（Jared Kushner）在場。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）2022年11月在社交網站上傳的圖片（Twitter@Nikki Haley）

回憶錄指，根據凱利所指，「他們（黑利、伊萬卡夫婦）提出了一個『黑利擔任副總統』的可能選項，我無法證實，但肯定的是凱利被耍了，他對此不高興。」在特朗普執政期間，彭斯一直擔任副總統，至2020年競逐連任，外界曾傳出特朗普會否換副手的消息，最終兩人還是一起競選。

蓬佩奧也在書內批評黑利2018年辭任美國駐聯合國大使一事，指「她為什麼要在如此重要時刻，辭去如此重要工作？」

伊萬卡、其丈夫庫什納與子女2022年11月出席特朗普次女蒂法尼婚禮的相片（IG@ivankatrump）

黑利1月19日則在接受傳媒訪問時反擊，她指蓬佩奧是用謊言和八卦去賣書，「我不知為何他這麼說，但這正是我盡可能遠離華盛頓首都的原因，離開這些戲劇。」

蓬佩奧的回憶錄全名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love（寸步不讓：為我所愛的美國奮鬥，暫譯），1月24日正式發行。他也在書中談到，自己過去擔任國務卿時，特朗普曾想過讓他同時擔任防長，最後未有成事。