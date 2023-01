蓬佩奧回憶錄：黑利密謀想當美國副總統　找伊萬卡助力

美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)1月24日推出回憶錄,部份內容提前曝光,他在書中控訴特朗普前愛將、美國前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)曾密謀想取代彭斯(Mike Pence)當美國副總統,還找來特朗普女兒伊萬卡(Ivanka Trump)及其丈夫助力。黑利作出否認。



據英國《衛報》報道,蓬佩奧在書中指,黑利曾耍了前白宮幕僚長凱利(John Kelly)一道,在沒有先跟對方確認的情況下,於白宮橢圓形辦公室(Oval Office)與特朗普會面,當時還有伊萬卡及其丈夫庫什納(Jared Kushner)在場。

美國前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)2022年11月在社交網站上傳的圖片(Twitter@Nikki Haley)

回憶錄指,根據凱利所指,「他們(黑利、伊萬卡夫婦)提出了一個『黑利擔任副總統』的可能選項,我無法證實,但肯定的是凱利被耍了,他對此不高興。」在特朗普執政期間,彭斯一直擔任副總統,至2020年競逐連任,外界曾傳出特朗普會否換副手的消息,最終兩人還是一起競選。

蓬佩奧也在書內批評黑利2018年辭任美國駐聯合國大使一事,指「她為什麼要在如此重要時刻,辭去如此重要工作?」

伊萬卡、其丈夫庫什納與子女2022年11月出席特朗普次女蒂法尼婚禮的相片(IG@ivankatrump)

黑利1月19日則在接受傳媒訪問時反擊,她指蓬佩奧是用謊言和八卦去賣書,「我不知為何他這麼說,但這正是我盡可能遠離華盛頓首都的原因,離開這些戲劇。」

蓬佩奧的回憶錄全名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love(寸步不讓:為我所愛的美國奮鬥,暫譯),1月24日正式發行。他也在書中談到,自己過去擔任國務卿時,特朗普曾想過讓他同時擔任防長,最後未有成事。