米蘭取代新加坡成為最值得「打卡」地方　香港排第幾？

全球逐漸進入後疫情時代，不少民眾都再次外遊，到各地「打卡」成為常態。旅遊網站「Big 7 Travel」最近公布2023年全球五十大最「IGable」地方排行榜，看看名單是否一如大家所料。



Big 7 Travel網站指出，排行榜是根據分析Instagram上的標籤及每個地方的TikTok瀏覽量，再加上由網站150萬名用戶及全球編輯小組的隨機抽樣調查數據，最終按照當地觀感及受歡迎程度得出最終排名。

Big 7 Travel 2023年十大最值得打卡排行榜（點擊圖輯了解更多）

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至於今年的十大最「IGable」排名，依次序分別是：米蘭、倫敦、巴黎、土耳其伊斯坦堡、紐約、尼泊爾、芝加哥、印尼峇里、斯里蘭卡及悉尼。

意大利時裝之都米蘭憑超過2200萬個Instagram標籤、970億次TikTok瀏覽量，擊敗2022年榜首的新加坡。Big 7 Travel形容，米蘭大教堂等歷史地標、以及充滿時尚的社區，為旅客提供理想的拍攝構圖。

至於香港的排名就由2022年的17名跌至今年的第25名，在Instagram獲得逾4000萬個標籤、TikTok瀏覽量達28億次。網站指出，香港以五光十色夜生活及繁華的街頭、宏偉摩天大樓和美麗的海灘馳名中外，令當地成為大家提升社交平台存在感的必到之地。