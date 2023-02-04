加拿大計劃限制槍械措施被指不公　政府宣布撤回

加拿大政府2月3日宣布，撤回修改槍械法案的計劃。該項修正案原本禁止民眾使用霰彈槍及多款步槍，但被批評不公平針對農民和獵人。



加拿大《環球新聞》（Global News）及路透社報道，美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學去年發生21死嚴重槍擊案之後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）隨即宣布槍械管制措施，包括禁止出售手槍和大容量彈夾，之後並提出修改槍械法，為「突擊類型」武器作出定義，當中包括一項條款，禁止任何可能載有5發子彈彈夾的步槍和霰彈槍。

當地民眾普遍支持杜魯多政府的大部分槍械管制措施，惟最大在野黨保守黨（Conservative Party）則批評措施是針對當地獵人，黨魁博勵治（Pierre Poilievre，又譯普瓦列夫爾）認為，獵槍不是問題所在，沒有人認為針對獵人可以減少全國的暴力罪行。

公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）發表聲明，重申政府的原意是針對AR-15等突擊型並且非常危險的武器，而不是普遍用於打獵的槍械。他指出，自己與國會研究方法，確保突擊型武器絕跡當地。