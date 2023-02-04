中國氣球飄進美國　為何不將它打下來？

美國軍方身上空出現疑似中國的間諜氣球 。中國其後強調它屬民用性質，用於氣象等科研，因不可抗力誤入美國。事件不僅引起外交風波，也成為美國民眾茶餘飯後的話題，不少人都問：為何不將它打下來？

氣球出現美國上空令華府大為緊張的原因之一，是它出現在美國其中一個導彈發射井場所在地——馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base）。此外它也可能對共眾安全及財物構成威脅。

有美國官員稱，美方曾考慮擊落氣球。五角大樓最終反對，並指出即使氣球在蒙大拿州人口稀少的地區上空飛行，它的大小也會產生夠大的碎片場，使人們處於危險之中。

美媒引述美國國防部官員的話說，北方司令部（USNORTHCOM）和美太空總署（NASA）正在就此事進行協調。

美國執法部門因氣球忙於進行溝通和教育。南卡州城市斯托尼亞（Gastonia）的警察部門在Facebook發布提醒人們：「千萬別試圖用你們的手槍把偵查氣球打下來。」

有美媒氣象預報員稱，預計在接下來24小時，強陣風會由西向東吹，可能會把氣球吹到卡羅來納州或維吉尼亞州。

不是說打就能打

華盛頓智庫Marathon Initiative的監視氣球專家William Kim對法媒說，氣球是一種很難被擊落的、有價值的觀察手段。

這些氣球使用氦氣……這不是興登堡，你不能射它，然後它就會燃燒起來。 William Kim

他所指的「興登堡」，是從德國法蘭克福飛越大西洋到美國新澤西州的「興登堡」號飛船。1937年5月6日，它在離地約300米準備降落之際突然起火，燒成一個火球的飛船30秒內墜地，13名乘客及36名工作人員當場死亡，地面也有1名工作人員罹難。

中國探空氣球飄進美國：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，氣球在美國蒙大拿州（Montana）勞雷爾（Laurel）上空出現。（Reuters）

William Kim稱，如在氣球上戳一個孔，它就會非常緩慢的速度漏氣。

他憶述加拿大1998年派出F-18戰機，試圖將一個氣象氣球打下來。戰機向它發射1,000發20毫米炮彈，但它6天後才墜地。

William Kim稱這種氣球不是那種，戳穿它或對它開火，就能令它爆炸的東西。

用導彈又如何？他說，目前尚不清楚使用地對空導彈是否能有效將它擊落，因為導彈的製導系統旨在打擊快速移動的導彈和飛機。

中國探空氣球飄進美國：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

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