媒體：巴基斯坦前總統穆沙拉夫客死杜拜　享壽79歲

印度亞洲新聞國際通訊社（Asian News International，ANI）引述巴基斯坦吉奧電視台新聞台（GEO NEWS）報道。巴基斯坦前總統穆沙拉夫（Pervez Musharraf）2月5日因長期患病在迪拜一家醫院去世，享壽79歲。



《印度斯坦時報》5日稱穆沙拉夫一直在American Hospital Dubai接受疾病治療。

他的家人在2022年6月10日於Twitter發聲明稱，他處於不可能康復的狀態，以及器官機能正在失常。

當時聲明內文稱他沒接上呼吸機，但指他因類澱粉沉積症（Amyloidosis）的併發症，當時已留院3週。家人當時呼籲人們為他的日常生活安適祈禱。

一些巴基斯坦民眾高舉穆沙拉夫畫像以表示支持。（Reuters）

穆沙拉夫1943年8月11日出生於新德里（New Delhi）。他4歲時隨父母加入穆斯林大舉遷往新成位的巴基斯坦的行列。其父親曾在外交部供職，母親是教師。全家信奉溫和、寬容的伊斯蘭教教派。

他在巴基斯坦卡拉奇（Karachi）完成高中課程，之後在拉合爾的福曼基督教學院（ Forman Christian College）接受高等教育。

他在1998年晉升上將軍銜，接任陸軍參謀長。

穆沙拉夫1999年在一場「無血政變」中奪權，管治國家近10年，期間見證該國經濟增長迅速，以及試圖在這保守的穆斯林國家引入社會的自由價值觀。他曾在多年間享有甚高支持度。

穆沙拉夫被一些西方國家及媒體視為獨裁者。他動用軍隊鎮壓異見人士，以及繼續支持美國打擊極端組織基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）和阿富汗塔利班，最終導致他垮台。

他在任期間，基地組織以及其他伊斯蘭武裝分子至少3度企圖行刺他。

美國2001年9月11日發生911襲擊後，穆沙拉夫親西方的生活習慣以及呼籲穆斯林採用「明智的溫和主義」生活動式，令他受西方歡迎。他在911恐襲後成為美國重要盟友之一。

美軍在巴國秘密基地出動攜帶武器的無人機殺人以及下令巴基斯坦軍隊開進與阿富汗接壤的邊境地區，應對那些三不管的部落。這在巴基斯坦尚屬首次。

這讓穆沙拉夫政權得到西方支持，但也使巴基斯坦陷入與當地極端主義激進組織的血腥戰爭。他在2006出回憶錄中，他自詡免於巴基斯坦陷入危機，他稱該國已被警告，如不與華府結盟，會被炸到返回石器時代。