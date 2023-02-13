風暴逼近新西蘭北部　約5萬家庭斷電

熱帶氣旋加布里埃爾（Gabrielle）給新西蘭最大城市奧克蘭和附近地區帶來強風、暴雨和巨浪，新西蘭北島約58,000戶家庭星期一（13日）停電。



加布里埃爾11日晚掃過位於塔斯曼海（Tasman Sea）的澳洲諾福克島（Norfolk），但並沒有對諾福克島造成巨大的破壞。

這個氣旋現在停留在新西蘭以北，氣象員預計13日和星期二（2月14日）兩天，當風暴接近新西蘭陸地時，新西蘭的雨勢和風強度會加劇。

奧克蘭應急管理副總監凱萊赫（Rachel Kelleher）13日說：「加布里埃爾的影響仍處於早期階段，預計今天較遲至明天（2月14日）早上，奧克蘭將出現更嚴重和惡劣的天氣。」「現在還不能放鬆戒備。」

奧克蘭和北島上游的許多學校和地方政府設施已經關閉，當局敦促人們盡可能留在家中。奧克蘭和至少4個其他地區已進入緊急狀態。

新西蘭航空14日復飛

另一方面，受氣旋影響取消509個航班的新西蘭航空說，航班服務將在恢復。新西蘭航空還將額外提供11個國內航班，以協助緩解受延誤影響的航班。

本文獲《聯合早報》授權轉載

