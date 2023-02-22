學者：王毅訪俄可向美展示 中國仍有資源影響區域問题
俄烏戰爭一周年前夕，俄羅斯媒體報道，中共中央外事工作辦公室主任王毅已於週二（2月21日）抵達莫斯科，將與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談，也不排除會見俄國總統普京。學者分析，中國外交高層此時訪俄，是向美國展示中國仍有資源與能量影響區域問題，借此累積談判籌碼。
俄羅斯塔斯社於當地時間21日下午引述消息人士報道，指王毅已經抵達莫斯科。俄羅斯外交部則向塔斯社證實，外長拉夫羅夫星期三將與王毅舉行會談。
俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Sergeyevich Peskov）週一應詢時曾說，不排除普京將會見來訪的王毅。
中國外交部：願同俄方一道 為世界和平發揮積極作用
中國外交部發言人汪文斌週二談及王毅訪俄時則說，「中方願以此訪為契機，同俄方一道，推動雙邊關系繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。」
在王毅訪俄前一天，美國總統拜登（Joe Biden）無預警走訪烏克蘭首都基輔，並宣布為烏克蘭提供更多武器，再次承諾會堅決支持烏克蘭反抗侵略。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy）當天則在《德國世界報》（Die Welt）的專訪中警告，中國若在俄烏戰爭中支持俄國，將引發一場世界大戰，他認為中國已意識到這點。
針對拜登訪烏一事，汪文斌週二應詢時說：「各方尤其是大國應采取負責任的態度，為勸和促談創造條件，多做有利於政治解決的事，而不應火上澆油，更不能趁機牟利。」
王毅於2月14日啟程訪問法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀赴德國出席第59屆慕尼黑安全會議。歐洲行期間，王毅曾多次就烏克蘭問題表態，並宣布中國將發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」的文件，繼續勸和促談。外界也預料，他將就烏克蘭問題的可能和平解決方案與俄羅斯舉行會談。
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受《聯合早報》訪問時指出，在歷經氣球爭議後，中美又回到互相叫板，並且以不回避敏感話題的方式，為談判累積籌碼。
他認為，北京借由邀請伊朗總統訪華，以及王毅出訪俄國、深化中俄關系，向西方展示中國依然有資源、能量，可以覆雜化西方想解決的區域安全問題。這是中國外交資源與戰略實力的展現。