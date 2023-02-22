學者：王毅訪俄可向美展示　中國仍有資源影響區域問题

俄烏戰爭一周年前夕，俄羅斯媒體報道，中共中央外事工作辦公室主任王毅已於週二（2月21日）抵達莫斯科，將與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談，也不排除會見俄國總統普京。學者分析，中國外交高層此時訪俄，是向美國展示中國仍有資源與能量影響區域問題，借此累積談判籌碼。



俄羅斯塔斯社於當地時間21日下午引述消息人士報道，指王毅已經抵達莫斯科。俄羅斯外交部則向塔斯社證實，外長拉夫羅夫星期三將與王毅舉行會談。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Sergeyevich Peskov）週一應詢時曾說，不排除普京將會見來訪的王毅。

王毅訪俄：2月21日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）在莫斯科俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。（新華社）

中國外交部：願同俄方一道 為世界和平發揮積極作用

中國外交部發言人汪文斌週二談及王毅訪俄時則說，「中方願以此訪為契機，同俄方一道，推動雙邊關系繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。」

在王毅訪俄前一天，美國總統拜登（Joe Biden）無預警走訪烏克蘭首都基輔，並宣布為烏克蘭提供更多武器，再次承諾會堅決支持烏克蘭反抗侵略。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy）當天則在《德國世界報》（Die Welt）的專訪中警告，中國若在俄烏戰爭中支持俄國，將引發一場世界大戰，他認為中國已意識到這點。

針對拜登訪烏一事，汪文斌週二應詢時說：「各方尤其是大國應采取負責任的態度，為勸和促談創造條件，多做有利於政治解決的事，而不應火上澆油，更不能趁機牟利。」

王毅於2月14日啟程訪問法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀赴德國出席第59屆慕尼黑安全會議。歐洲行期間，王毅曾多次就烏克蘭問題表態，並宣布中國將發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」的文件，繼續勸和促談。外界也預料，他將就烏克蘭問題的可能和平解決方案與俄羅斯舉行會談。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受《聯合早報》訪問時指出，在歷經氣球爭議後，中美又回到互相叫板，並且以不回避敏感話題的方式，為談判累積籌碼。

他認為，北京借由邀請伊朗總統訪華，以及王毅出訪俄國、深化中俄關系，向西方展示中國依然有資源、能量，可以覆雜化西方想解決的區域安全問題。這是中國外交資源與戰略實力的展現。