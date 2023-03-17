日本科學家成功只用兩隻雄性　同性繁殖誕下小鼠

日本的科學家取得重大突破，成功使用男性的誘導多功能幹細胞（iPS細胞）制成卵子，再成功讓卵子受精誕下小鼠，創下只用「兩隻雄性誕下嬰兒」的創舉。研究成功在最新一期的《自然》期刊中公開。



實驗由日本九州及大阪大阪進行，科學家提取了雄性老鼠尾巴的皮膚細胞，將其轉化成iPS細胞，再把其轉化成為卵细胞。

雄性細胞擁有代表雄性的Y染色體，但科學家發現Y染色體會隨時間消失的現象，共成功提取失去Y染色體細胞，轉化成與雌性相同有兩個X染色體的細胞。

結果科學成功利用這個卵细胞，與另一個雄性精子受精，再把受精卵移植進雌鼠的子宫内。科學家一共試驗了630個受精卵，有7隻成功誕生成為小鼠。這7隻小鼠能正常發育長大，並擁有生殖能力。

這是科學家首次利用兩隻雄性哺乳類動物，生產子女的實驗。為未來出現極端情況，甚至為「只有雄性的同性繁殖」奠下基礎，迴避捐贈卵子的倫理和法律問題。

美國加州大學三藩市分校，幹細胞及生殖學專家莱爾德（Diana Laird）表示，這是一個非常聰明的策略，這是一個幹細胞利用在生殖學上的一個重要步驟。不過目前成功率十分低，只有約1%。負責實驗的科學家目前未知為何只有這麼少的樣本能夠成功發育成胚胎。

另外，這次的實驗亦有助發展清除染色體中存在異常的遺存病，特別是唐氏綜合症。科學家可以利用清除Y染色體的技術，用於清除21號染色體，把3條21號染色體變回只有兩條的正常狀態。