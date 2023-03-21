卜睿哲：倘若大陸攻台　美國馳援也要花數星期

美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush III）認台灣國安會前秘書長蘇起的評估，萬一發生台海戰爭，美國就算要馳援也得花上數星期。



台灣前參謀總長李喜明上將（背向鏡頭）向卜睿哲（右二）提問，一旦台海發生衝突，美國是否會馳援、是否已在準備方案？台上還有遠見·天下文化事業群創辦人高希均教授（右一）和蘇起。（聯合早報／溫偉中攝）

台灣的遠見天下文化事業群3月20日舉辦高峰論壇「逆全球化，台灣面臨艱難的選擇」，台灣研究專家卜睿哲與蘇起針對兩岸與中美關係課題，同台演講並接受來賓提問。

卜睿哲1997年至2002年擔任美國在台協會理事主席，過後在華盛頓智庫布魯金斯研究所的東亞政策研究中心當了16年主任。蘇起在馬英九政府當過國安會秘書長，也在李登輝政府擔任陸委會主委。

圖為2023年3月，台北的路人行經一面中華民國旗幟。（Reuters）

卜睿哲認為，台灣內部的兩岸關係政策傾向，可歸結為兩種，一是國民黨的安撫與接觸，二是民進黨的警惕與威懾。關鍵不是選擇哪一種路線，而是如何才能平衡與整合對中國大陸的威懾與接觸。

他指出最令人擔憂的趨勢，是美國政治人物太積極挺台，最終可能激怒北京採取報復，反而對台灣不利。

北京官方已多次嚴詞譴責台灣「倚美謀獨」，美國「以台制華」。兩岸研究專家趙春山曾分析，這是比敢說不敢做的台獨「假議題」，更可能踩到北京紅線的「真問題」。

美跨黨派反中共識已發酵

卜睿哲指出，美國跨黨派一致的反中共識已發酵，而中國大陸境內的民族主義也正崛起。他說，中美雙方敵意如此強烈，未來可能無法避免一戰；若中美關係繼續惡化，台灣不會受益。

蘇起演說時指出，北京在去年11月底「九合一」地方選舉後，開始明顯區隔台灣政府與人民，對政府硬、對人民軟，力爭在中共總書記習近平的第三任期，即2027年之前完成兩岸統一。他認為2023年和2024年是眼前最關鍵的兩年。

整體來說，他認為北京對台雖保留和平的空間，但對民進黨政府整體趨向鬥爭；對兩岸問題也不願再拖，要推向統一，而不只是反台獨。

至於美國在兩岸政策上的抉擇，他形容為「政鬥、經鬥、軍拖」。由於五年內台海軍力平衡有利於中共，美國財力和軍工業不足以支撐快速轉型、盟友三心兩意，美國現階段只能對大陸虛張聲勢，並希望台灣堅守灘頭，甚至打城鎮巷戰能拖愈久愈好。

蘇起質疑有關美國要用台海戰爭拖垮大陸的觀點，認為那只是美國鷹派而非官方主流看法，必須假定「台灣拖得住」。一旦美國主動在軍事上攤牌，形勢恐怕不利於臺灣和美國。

他也評估，一旦兩岸開戰，美國軍力無法及時援台。由於東亞距離遙遠、美軍基地不足、長程打擊武力也不足，中共將迅速對台灣造成「既定事實」，美國難以翻轉局面，除非要冒著打核戰風險。

受邀提問的台灣前參謀總長李喜明上將詢問，一旦台海發生衝突，美國是否會馳援、是否已在準備方案。

卜睿哲答說，美國總統決定是否出兵馳援，必須諮詢國會和相關官員，同時瞭解戰爭是否由北京發動，這牽涉到美軍在印太戰場的整體部署。

他同意蘇起在演講提到美國若要在台海戰爭中馳援台灣，至少要花數星期。但最重要還是必須讓北京領導人三思而後行，不輕易武力攻台。

卜睿哲認為，解開兩岸僵局的關鍵之一，是尋求「一國兩制」之外，台灣主流民意可接受、跨黨派建立共識的兩岸政治安排。

本文獲《聯合早報》授權轉載

