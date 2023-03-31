美國5歲童開槍　1歲幼弟中彈慘死

美國警方3月30日稱印第安納州西北部一住宅單位發生一宗令人扼腕的槍擊案，一名5歲小童開槍，導致他16個月大的弟弟死亡。美國今年來已發生多宗涉及兒童的槍擊案。



警方稱肇事兒童28日下午在位於拉斐特（Lafayette）的家中拿到一把手槍，向弟弟以賽亞・約翰遜（Isiah Johnson）開槍，導致他中彈死亡。

拉斐特在印州首府印第安納波利斯（Indianapolis）以北約96公里處。

警方稱事發時單位內有1名成人和2名小孩。後來是身在屋外的人士報警，最後以賽亞被證實當場死亡。

蒂珀卡努縣驗屍官辦公室（Tippecanoe）29日稱，初步認為以賽亞死於槍傷。

警方拒絕提供案件詳情，但稱正在調查這把槍的持有人是誰。迄今沒人被捕。警方調查結果將呈交縣檢察官辦公室以決定是否提出起訴。

路透社31日引述美國倡導槍械管制的非政府組織Everytown for Gun Safety稱，今年以來，全美已發生逾60宗非蓄意的兒童開槍事件，導致25死39傷。

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