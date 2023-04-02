墨西哥古城熱氣球着火2死3傷　有人跳艙逃生

距離墨西哥首都墨西哥城（Mexico City）約1小時車程的古城特奧蒂瓦坎（Teotihuacán）發生熱氣球着火意外。西班牙《馬卡報》4月1日引述非官方消息稱意外中2死3傷。事發當時熱氣球飛過古城上空。



有網民上載疑似熱氣球着火的影片（請點擊觀看截圖）：

+ 4

部門在當地時間早上8時40分接報，救援人員隨之趕赴現場。

《馬卡報》稱其中一段影片顯示，有乘客為了逃生跳出吊艙。墨西哥州政府其後發聲明證實有乘客從氣球上跳下來，並說有1名孩童燒傷。

聲明說，死者確認為39歲女性和50歲男子，但未有公布他們姓名。據報受傷兒童臉部二度燒傷，右股骨骨折。

有現場目擊者上載影片到社交媒體，顯示氣球吊艙起火燃燒。有影片顯示氣球在半空着火，地點位於古城3號閘門前方。

熱氣球起火與墜落的情形有多人目擊，人們拍片也將附近民眾的對話錄下來。他們在熱烈討論同時也表現得非常擔心。

法媒稱，幾間旅行社所提供的熱氣球服務，飛越墨西哥市東北約70公里處特奧蒂瓦坎，費用約為150美元（約1,177港元）。

特奧蒂瓦坎有太陽金字塔（Pyramid of the Sun）、月亮金字塔（Pyramid of the Moon）和亡靈大道（Avenue of the Dead），都是受歡迎的旅遊熱點，為前哥倫布時期城市的遺址。