法國部長當上《花花公子》封面女郎 國困當前谷胸影相捱批不恰當
撰文：TVBS新聞網
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法國社會經濟和法國協會部長席亞帕（Marlène Schiappa，又譯作夏帕），4月2日成為成人雜誌《花花公子》的封面人物。此舉讓她遭受政界批評，稱她不該在法國推行年金改革，導致政治與社會陷入混亂的時期，做出這樣的行為。
現年40歲的席亞帕於2017年加入法國內閣，長年提倡女權的她，擔任過法國首位性別平等部長，對設立《性騷擾法》作出貢獻。她近日穿着一身白色洋裝，為最新一期《花花公子》拍攝封面人物。她在長達12頁的訪談中，暢談了女性權利和LGBT權利。
席亞帕過去曾多次分享自己對女性權利的看法，以下為她在社交媒體分享的個人照片：（按圖了解）
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席亞帕的行為隨即引發法國政界的批評。關係人士透露，總理博爾內（Elisabeth Borne）認為席亞帕在這個特殊時期，為《花花公子》擔任封面人物並不恰當。所謂的「特殊時期」，指的是法國總統馬克龍目前在人民反對下，執意推動年金改革，使法國面臨政治和社會上的混亂。法國政治家梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）說馬克龍近日接受青少年雜誌專訪、席亞帕又登上成人雜誌，顯示「法國已經脫軌了」。
席亞帕在遭受批評後，於Twitter反駁「女性無論何時何地都必須守護身體自主權」。她強調對那些批評人士和偽善者很抱歉，但女性在法國是自由的。另一方面，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin，又譯作達爾馬寧）於4月2日接受媒體訪問時，也對席亞帕表示支持，稱讚她懷抱強大信念，是一位有勇氣和品格的女性政治家，讓人尊敬。
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