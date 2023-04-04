習近平：要不斷提高黨的執政能力及領導水平

學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議4月3日在北京召開。國家主席習近平出席會議並發表重要講話，強調強國建設、民族復興的宏偉目標令人鼓舞、催人奮進，這一代共產黨人使命光榮、責任重大，要以這次主題教育為契機，加強黨的創新理論武裝，不斷提高全黨馬克思主義水平，不斷提高黨的執政能力和領導水平，為奮進新征程凝心聚力，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。



新華社報道，中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席會議。中共中央政治局常委、中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組組長蔡奇作總結講話。

習近平指出，以縣處級以上領導幹部為重點在全黨深入開展學習貫徹新時代中國特色社會主義思想主題教育，是貫徹落實黨的二十大精神的重大舉措，對於統一全黨思想、解決黨內存在的突出問題、始終保持黨同人民群眾血肉聯繫、推動黨和國家事業發展，具有重要意義。這次主題教育，要在推動學習貫徹新時代中國特色社會主義思想走深走實上下功夫，教育引導黨員、幹部從思想上正本清源、固本培元，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，做到心往一處想、勁往一處使，共同把黨鍛造成一塊攻無不克、戰無不勝的堅硬鋼鐵。要教育引導廣大黨員、幹部學思想、見行動，樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀，增強責任感和使命感，不斷提高推動高質量發展本領、服務群眾本領、防範化解風險本領，加強鬥爭精神和鬥爭本領養成，提振銳意進取、擔當有為的精氣神。要教育引導各級黨組織和廣大黨員、幹部突出問題導向，查不足、找差距、明方向，接受政治體檢，打掃政治灰塵，糾正行為偏差，解決思想不純、組織不純方面存在的突出問題，不斷增強黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力，使我們黨始終充滿蓬勃生機和旺盛活力，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

習近平強調，這次主題教育要牢牢把握「學思想、強黨性、重實踐、建新功」的總要求。要全面學習領會新時代中國特色社會主義思想，全面系統掌握這一思想的基本觀點、科學體系，把握好這一思想的世界觀、方法論，堅持好、運用好貫穿其中的立場觀點方法，不斷增進對黨的創新理論的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，真正把馬克思主義看家本領學到手，自覺用新時代中國特色社會主義思想指導各項工作。要自覺用新時代中國特色社會主義思想改造主觀世界，深刻領會這一思想關於堅定理想信念、提升思想境界、加強黨性鍛煉等一系列要求，始終保持共產黨人的政治本色。要自覺踐行新時代中國特色社會主義思想，用以改造客觀世界、推動事業發展，用以觀察時代、把握時代、引領時代，積極識變應變求變，解決經濟社會發展和黨的建設中存在的各種矛盾問題，防範化解重大風險，推動中國式現代化取得新進展新突破。要從新時代中國特色社會主義思想中汲取奮發進取的智慧和力量，熟練掌握其中蘊含的領導方法、思想方法、工作方法，不斷提高履職盡責的能力和水平，凝心聚力促發展，馳而不息抓落實，立足崗位作貢獻，努力創造經得起歷史和人民檢驗的實績。

習近平指出，開展這次主題教育，根本任務是堅持學思用貫通、知信行統一，把新時代中國特色社會主義思想轉化為堅定理想、錘煉黨性和指導實踐、推動工作的強大力量，使全黨始終保持統一的思想、堅定的意志、協調的行動、強大的戰鬥力，努力在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹方面取得實實在在的成效。要凝心鑄魂築牢根本，教育引導廣大黨員、幹部經受思想淬煉、精神洗禮，堅定對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念、對實現中華民族偉大復興中國夢的信心，弘揚偉大建黨精神，務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，築牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵。要錘煉品格強化忠誠，教育引導廣大黨員、幹部錘煉政治品格，以黨的旗幟為旗幟、以黨的意志為意志、以黨的使命為使命，始終忠誠於黨、忠誠於人民、忠誠於馬克思主義，真心愛黨、時刻憂黨、堅定護黨、全力興黨。

要實幹擔當促進發展，教育引導廣大黨員、幹部胸懷「國之大者」，緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務，真抓實幹、務求實效，聚焦問題、知難而進，以時時放心不下的責任感、積極擔當作為的精氣神為黨和人民履好職、盡好責，以新氣象新作為推動高質量發展取得新成效，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。要踐行宗旨為民造福，教育引導廣大黨員、幹部牢固樹立以人民為中心的發展思想，堅持一切為了人民、一切依靠人民，自覺問計於民、問需於民，始終同人民同呼吸、共命運、心連心，著力解決人民群眾急難愁盼問題，把惠民生、暖民心、順民意的工作做到群眾心坎上，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

要廉潔奉公樹立新風，教育引導廣大黨員、幹部增強紀律意識、規矩意識，持續糾治「四風」，把糾治形式主義、官僚主義擺在更加突出的位置，做到公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權，推動形成清清爽爽的同志關係、規規矩矩的上下級關係、親清統一的新型政商關係，當好良好政治生態和社會風氣的引領者、營造者、維護者。

習近平強調，這次主題教育不劃階段、不分環節，要把理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改貫通起來，有機融合、一體推進。堅持讀原著學原文悟原理，堅持多思多想、學深悟透，全面學習領會新時代中國特色社會主義思想的科學體系、精髓要義、實踐要求，做到整體把握、融會貫通。按照黨中央關於在全黨大興調查研究的工作方案，組織廣大黨員、幹部特別是各級領導幹部撲下身子、沉到一線，深入農村、社區、企業、醫院、學校、「兩新」組織等基層單位，把脈問診、解剖麻雀，進行問題梳理、難題排查，運用黨的創新理論研究新情況、解決新問題。緊緊圍繞高質量發展這個全面建設社會主義現代化國家的首要任務，以強化理論學習指導發展實踐，以深化調查研究推動解決發展難題，把學習和調研落實到完成黨的二十大部署的各項任務中去，以推動高質量發展的新成效檢驗主題教育成果。堅持邊學習、邊對照、邊檢視、邊整改，把問題整改貫穿主題教育始終，讓人民群眾切實感受到解決問題的實際成效。中央和國家機關要在主題教育中抓好機關和系統內乾部隊伍教育整頓。

習近平指出，這次主題教育是一件事關全局的大事，時間緊、任務重、要求高。各級黨委（黨組）要扛起主體責任，把主題教育謀劃好、組織好、落實好。黨委（黨組）主要負責同志要切實履行第一責任人職責，親自謀劃、靠前指揮、督促指導。中央派出指導組，對主題教育開展情況進行督促指導。省區市黨委和行業系統主管部門黨組（黨委）派出巡迴指導組，加強對所屬地區、部門和單位的督促指導。各地區各部門各單位要堅持圍繞中心、服務大局，把開展主題教育同貫徹落實黨中央各項決策部署結合起來，同推動本地區本部門本單位的中心工作結合起來，做到兩手抓、兩促進，推動黨員、幹部將煥發出來的學習、工作熱情轉化為攻堅克難、幹事創業的強大動力。

蔡奇在總結講話中表示，習近平總書記的重要講話從新時代新征程黨和國家事業發展全局的戰略高度，深刻闡述開展主題教育的重大意義和目標要求，對主題教育各項工作作出全面部署，為全黨開展主題教育提供了根本遵循，是一篇馬克思主義綱領性文獻。全黨同志要認真學習領會，不折不扣抓好貫徹落實。要全面加強理論武裝，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，教育引導廣大黨員、幹部更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要大興調查研究之風，運用黨的創新理論研究新情況、解決新問題、總結新經驗。要把問題整改貫穿主題教育始終，奔著問題去、帶著問題學、對著問題改。要撲下身子真抓實幹，推動高質量發展取得新成效。要走好新時代黨的群眾路線，堅持開門搞教育，解決群眾急難愁盼問題，著力讓群眾得實惠。要壓實壓緊領導責任，加強督促指導，圓滿完成主題教育各項任務。

中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會黨員副委員長，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協黨員副主席，以及中央軍委委員出席會議。

會議以電視電話會議形式召開，中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組成員，各省區市和副省級城市、新疆生產建設兵團領導班子成員，中央和國家機關各部門、各人民團體，中央管理的金融機構、部份企業、高校，軍隊有關單位主要負責同志，主題教育中央指導組各組組長、副組長等參加會議。