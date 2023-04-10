美元地位受威脅　《貨幣戰爭》作者：美國財政部是最大威脅

「美元作為儲備貨幣的最大敵人並不是所有這些國家，而是美國財政部。」美國霍士新聞網（Fox News）節目當地時間8日播出對《貨幣戰爭》（Currency Wars）作者詹姆斯·里卡茲（Jim Rickards）的採訪，這位美國經濟學家在採訪中發出這樣的警告。



《環球網》4月10日報道，「馬來西亞沒有理由繼續依賴美元」，近日剛訪問完中國的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）4日在國會做出這番表態，並稱已向中國提出成立「亞洲貨幣基金」的構想，以減少對美元及國際貨幣基金組織（IMF）的依賴。

安華的表態也被霍士新聞網注意到，這家美媒的報導隨即從中國與馬來西亞「減少對美元依賴的努力」講起，引出里卡茲的警告。他稱，儘管中國在努力削弱美元的地位，但美元的「最大敵人」來自美國自己的機構之一。

隨後表示，里卡茲在受訪時概述了美國財政部是如何對美元作為儲備貨幣的地位構成「最大威脅」的：「美國財政部已經將美元武器化，凍結了俄羅斯中央銀行的外匯儲備，其他國家四處張望說，『嘿，如果他們不喜歡我所做的呢？如果他們不喜歡我們的某些政策，他們會凍結我的外匯儲備嗎？』如果你說我想擺脫美元作為儲備貨幣的地位，唯一真正好的選擇是黃金。」

霍士新聞網隨後又舉例說，中國和巴西近期也達成協議，允許在雙邊交易中放棄美元，轉而使用本國貨幣。中方已就此表明，中國和巴西人民幣清算安排的建立，有利於中巴兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，促進雙邊的貿易投資便利化。

「你所看到的所有這些關係，以及一長串的關係，甚至還有一些其他關係，比如沙特阿拉伯和中國等等，它們都涉及使用美元作為支付貨幣。」里卡茲聲稱，但「如果你想替代一種支付貨幣，（比如）沙特人從中國購買石油，他們接受人民幣。俄羅斯從中國購買製成品，他們接受盧布等等。其實很簡單。就像我們小時候用棒球卡或瓶蓋一樣，這只是一種記分方式，這對美元是一種威脅。」

近一段時間以來，去美元化浪潮就像春潮一樣悄悄而突然地席捲世界多個角落。無論是在被美國視為「後院」的拉美，還是被美國打壓的俄羅斯和伊朗，或是中東能源大國以及希望打造區域合作發展典範的東盟各國，甚至歐洲國家的能源巨頭公司，近來紛紛公佈計劃或採取行動，尋求用非美元貨幣進行貿易結算。對此，美國《商業內幕》（Business Insider）驚呼，「美元在全球貿易中的霸主地位面臨巨大挑戰」。美國富豪馬斯克（Elon Musk）日前也感嘆，「美國的（對外）政策過於強硬，導致各國都想要拋棄美元」。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲2日接受《環球時報》採訪時表示，去美元化進程一旦開始，就不可逆轉。除非美國放棄霸權霸道霸凌，按照國際規則辦事，解決美國的債務危機、銀行危機和金融危機，對全球經濟起正向作用，否則美元的主導地位將難以保持下去。