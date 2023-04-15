日本首相「學霸妻」4月16日訪美晤第一夫人　安排罕見

日本政府宣布，首相岸田文雄夫人岸田裕子將應美國第一夫人吉爾．拜登（Jill Biden）邀請，4月16日啟程訪美。今次是日本首相夫人獨自訪美並與美國第一夫人會面，這種安排實屬罕見。



日本內閣官房長官松野博一14日宣布，岸田裕子16至18日將單獨訪問美國，期間與吉爾首次會面，並參與日美文化交流項目。

松野博一稱，此訪表明日美聯繫比過往任何時候都更為緊密、牢固，有望進一步促進日美友好關係。

共同網引述日本政府消息人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）2022年5月到訪東京時，曾邀請岸田夫人訪美。岸田1月首次以首相身份訪美，但考慮到吉爾1月才接受皮膚癌手術，故沒攜同裕子訪美。

▼岸田裕子廚藝了得，岸田不時在Twitter發布美食照片，可見她的手藝牢牢抓住他的胃：

岸田文雄2021年9月29日當選自民黨黨總裁，其妻岸田裕子也進一步走進公眾視野。她來自廣島縣三次市，高中就讀廣島女學院中學高等學校，大學則畢業於東京女子大學。

她是英語流利的「國際派」，過去岸田擔任外務大臣期間，曾在外國社交活動中協助他，例如舉辦與各國駐日大使夫人聚會的茶會。

廣島2016年舉辦七國集團（G7）外長會時，岸田裕子也帶着英國、法國、意大利和加拿大等國的外交部長夫人遊覽廣島和平紀念公園。