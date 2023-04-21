網媒先驅Buzzfeed新聞部將停運　下一個會是誰？

美國網路媒體公司Buzzfeed於4月20日宣布，計劃終止BuzzFeed News運作，並裁減15%人手。BuzzFeed News創立於2011年，曾是當時湧現的一堆網媒的標誌。它的關閉也象徵絡時代其中一個最著名新聞網站結束。



BuzzFeed列出業務面對的各項挑戰，包括新型冠狀病毒感染（COVID-19）、股市下滑以及科技業衰退。行政總裁佩雷蒂（Jonah Peretti）20日也承認要對新聞部關閉負部份責任。

他稱：「我們已確定公司不能再繼續對於身為獨立機構的BuzzFeed News提供資金」並會將新聞工作集中在旗下《赫芬頓郵報》（HuffPost）之上。他稱《赫芬頓郵報》有盈利的以及有忠實的首頁讀者群。

Buzzfeed將從現有的1,200名員工中裁減約180人，營收總監埃爾南德斯（Edgar Hernandez）及營運總監貝斯勒（Christian Baesler）亦會離職。

下一個是它？

《華盛頓郵報》20日引述知情人士稱，數月來一直尋求賣盤的美國網路媒體公司Vice Media正在討論，若數週內仍未找到買家，將停運Vice World News。

報道稱，合資經營Vice World News的希臘廣播公司Antenna已拖欠Vice Media營運款項數月，金額達3,000萬美元。