泰國出現全球首宗Arcturus死亡個案　XBB.1.16或將成泰主流毒病株

可引發新型冠狀病毒感染（COVID-19）的Omicron變異株Arcturus（XBB.1.16）已在多國現蹤，並出現全球首宗死亡個案。泰國一名病人染上這種變種病毒死亡。此外該國病例激增，4月9日至15日期間，住院病人比前一週增加近2.5倍。



泰國衞生部醫療科學局（Medical Sciences Department）總幹事素帕吉（Supakit Sirilak）20日通報，截至17日該國有27宗Arcturus確診個案，其中1名病人死亡。

素帕吉稱死者是一名有潛在健康問題的年長外國人，「因此，他的死可能不會直接反映這種亞變種的嚴重性，而是其他風險因素的影響。」

曼谷朱拉隆功大學醫學院臨床病毒學卓越中心負責人Yong Poovorawan教授接受PBS訪問時稱，4月9日至15日期間，因感染病毒而住院的病人比前一週加兩倍半，這種病毒或很快會成為泰國的主流變異株。

Arcturus在1月下旬首次在印度一個樣本被發現，後來在英國、美國、澳洲、日本、新加坡、意大利、丹麥、奧地利及德國等24國現蹤。

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局（Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing，俄語：Rospotrebnadzor）18日稱發現首批數個案Arcturus個案，指這種病毒更具傳染力。

美國疾病控制和预防中心（CDC）稱Arcturus佔該國整體個案7%，數量排在Omicron之後。