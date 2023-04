泰國出現全球首宗Arcturus死亡個案　XBB.1.16或將成泰主流毒病株

可引發新型冠狀病毒感染(COVID-19)的Omicron變異株Arcturus(XBB.1.16)已在多國現蹤,並出現全球首宗死亡個案。泰國一名病人染上這種變種病毒死亡。此外該國病例激增,4月9日至15日期間,住院病人比前一週增加近2.5倍。



泰國衞生部醫療科學局(Medical Sciences Department)總幹事素帕吉(Supakit Sirilak)20日通報,截至17日該國有27宗Arcturus確診個案,其中1名病人死亡。

素帕吉稱死者是一名有潛在健康問題的年長外國人,「因此,他的死可能不會直接反映這種亞變種的嚴重性,而是其他風險因素的影響。」

曼谷朱拉隆功大學醫學院臨床病毒學卓越中心負責人Yong Poovorawan教授接受PBS訪問時稱,4月9日至15日期間,因感染病毒而住院的病人比前一週加兩倍半,這種病毒或很快會成為泰國的主流變異株。

Arcturus在1月下旬首次在印度一個樣本被發現,後來在英國、美國、澳洲、日本、新加坡、意大利、丹麥、奧地利及德國等24國現蹤。

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局(Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing,俄語:Rospotrebnadzor)18日稱發現首批數個案Arcturus個案,指這種病毒更具傳染力。

美國疾病控制和预防中心(CDC)稱Arcturus佔該國整體個案7%,數量排在Omicron之後。